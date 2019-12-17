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На зимові свята Львівщину відвідають більше 300 тисяч туристів

Наталя Дуляба

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Щороку відсвяткувати Різдво та Новий рік на Львівщину приїжджають майже 350 тисяч туристів. На таку ж кількість мандрівників сподіваються й цьогоріч. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Найчастіше на зимові свята на Львівщину приїжджають гості з Польщі, Білорусі, Туреччини та з країн Балтії. Щодо українців, то область найчастіше їдуть кияни, одесити та харків’яни.

Найбільш популярними напрямками є гірські райони, курортні містечка Трускавець та Східниця і, звісно, Львів.

«Новорічно-різдяний період на Львівщині стартує з 27 грудня. Святкування відбудуться по всій області. Із дітьми можна буде поїхати у Домажир, на фестиваль «Парад Вертепів» у Жовкві, у Дрогобичі готують кавер-коляду за участі рок-гурту «Рокаш», на Йорданське святкування запрошує Верещиця у Яворівському національному парку», – розповіла начальниця відділу маркетингу та промоції управління туризму та курортів ЛОДА Марина Якушева.

Зазначимо, що новорічно-різдвяні святкування у Львові розпочинаються вже в середу, 18 грудня, відкриттям ялинки на просп. Свободи.

Львівський портал писав про події, які відбуватимуться у Львові на новорічно-різдвяні свята. Із детальною афішею можна ознайомитися тут.

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