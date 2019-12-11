На площі перед Оперним театром встановили головну ялинку Львова

Сьогодні, 11 грудня, до Львова привезли головну ялинку міста. Традиційно новорічну красуню встановили на площі перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Цього року головну ялинку Львів отримав знову безкоштовно, адже її зрізали з території заводу «Кінескоп». Ялинка має 17,5 м висоти.

Особливістю цьогорічної ялинки є те, що вона блакитна, а для її прикрашання майже не використовуватимуть іграшки, натомість акцент зроблять на освітленні.

Протягом цих вихідних, 14-15 грудня, ялинку мають прикрасити. А засяє новорічна красуня у переддень святого Миколая – 18 грудня о 18:00 год.

Фото: Львівський портал