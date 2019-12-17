Феєрія Різдва у Львові. ТОП-подій на зимові свята

Львів вже оповитий магією різдвяно-новорічних свят, казкова атмосфера створює піднесений настрій. Щороку для мешканців та гостей міста готують цікаву програму, щоби всі відчули справжнісінький дух Різдва і феєрію свята. Львівський портал підготував ТОП-подій, які неодмінно варто відвідати!

У програмі різдвяно-новорічних заходів близько сотні подій, тому кожен неодмінно знайде щось собі до душі. Цьогорічна концепція свята отримала назву «Твоє Різдво у Львові».

«Протягом цих свят кожнісінька людина знайде затишок, тепло, радість і любов у нашому рідному місті…Тому закликаємо зустріти «Твоє Різдво у Львові», – пояснила в. о. начальника управління культури Львівської міської ради Наталія Бунда.

18 грудня – відкриття головної новорічної ялинки Львова

Офіційно сезон новорічно-різдвяного періоду розпочнеться 18 грудня о 18:00 год. засвіченням головної ялинки міста перед Львівською національною оперою. Традиційно пластуни передадуть громаді Львова Вифлеємський вогонь миру. Окрім цього, різдвяною концертною програмою на відкритті ялинки виступить Соломія Чубай у супроводі гурту «Джалапіта».

Що стосується самої ялинки, то для її прикрашання майже не використовували іграшки, а зробили акцент на освітленні: ілюмінація буде жовто-білих кольорах. Навколо ялинки традиційно працюватимуть будиночки різдвяних ярмарків, їхня робота триватиме до 19 січня. Також на площі перед Оперним театром вже встановлена головна святкова сцена, де будуть відбуватися всі основні події міста.

19 грудня – мюзикл-казка «Пригода Святого Миколая» та концерт «Різдвяна органна музика»

16:00 год. – мюзикл-казка «Дударик & Пригода Святого Миколая» (Культурно-освітній центр ім. О. Довженка)

19:00 год. – концерт «Різдвяна органна музика» (Львівський будинок органної та камерної музики)

24 грудня – відкриття різдвяної шопки на площі Ринок, різдвяний концерт Павла Табакова

Відкриття різдвяної шопки біля Ратуші відбудеться 24 грудня о 18:00 год. Святкова подія відбудеться за участі Львівського муніципального театрального, художнього дослідницького та освітнього центру «Слово і голос» та Львівського муніципального хору «Гомін». Вже о 19:30 год. біля Львівської опери всі матимуть можливість насолодитися сольним різдвяним концертом Павла Табакова «Мирне Різдво».

25 грудня – концерт «Christmas по-Львівськи» та різдвяна містерія «Нова Коляда»

16:00 год. – концерт «Christmas по-Львівськи» (Львівська філармонія)

18:00 год. – різдвяна містерія «Нова Коляда» у виконанні Наталії Половинки та Львівського муніципального театрального, художньо-дослідницького та освітнього центру «Слово і голос» (Культурно-освітній центр ім. О. Довженка)

26 грудня – концерт «Світове Різдво» та музична комедія «Різдвяна ніч»

18:00 год. – музична комедія «Різдвяна ніч» (театр ім. М. Заньковецької)

19:00 год. – концерт «Світове Різдво» (Львівська національна опера)

27 грудня, 18:00 год. – новорічно-різдвяний концерт від Зразкового ансамблю сучасного естрадного танцю «Данс-клуб» «Таємна подорож до Санти» (Палац культури імені Г. Хоткевича).

31 грудня – святковий новорічний концерт на площі перед Львівською оперою

Вночі 31 грудня біля головної ялинки міста на площі перед Оперним театром львів’яни проводжатимуть старий рік і зустрічатимуть новий 2020-ий. Офіційна програма стартує з 22:00 год., завершується – близько 01:00 год. Львів’ян та гостей міста будуть «запалювати» гурти «Троєзілля», «DykoBrass» та «Шосте чуття».

6 січня – відкриття Різдвяного Дідуха

У переддень Різдва, 6 січня, відбудеться традиційне відкриття Різдвяного Дідуха. Святкового настрою додасть коляда за участі Львівського муніципального хору «Гомін» та Львівського муніципального театрального, художньо-дослідницького та освітнього центру «Слово і голос». Захід стартує о 12:00 біля Ратуші, а встановлення Різдвяного Дідуха відбудеться на площі Яворського.

7 січня – «Різдво у Гаю», різдвяний концерт перед Оперним театром

12:00 год. – традиційна різдвяна забава під відкритим небом «Різдво у Гаю» (Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького). Триватиме свято 7-8 січня.

«Коли цей проєкт тільки стартував, переважно коляда і святкування не виходило за межі домівок. А зараз львів’яни приходять у Шевченківський колядувати від хати до хати, як це було колись у давнину», – сказав директор компанії «ДікАрт» Андрій Сидор.

18:00 год. – різдвяний концерт за участі гуртів «Торбан», «ягОди», «Rockoko» (площа перед Львівською оперою)

8 січня – святкова хода звіздарів, музично-театралізоване дійство «Ритми Різдва»

12:30 год. – фестиваль «Спалах різдвяної звізди» та святкова хода звіздарів (площа перед Львівською оперою)

16:00 год. – музично-театралізоване дійство «Ритми Різдва» (театр ім. М. Заньковецької)

12 січня, 19:00 год. – концерт різдвяних саундтреків «The Sounds of Christmas» (театр ім. Лесі Українки)

26 січня, 18:00 год. – різдвяний дивоконцерт «По Різдву» (Культурно-освітній центр ім. О. Довженка).