Десять людей потрапили до лікарні після святкування дня народження у ресторані Борислава

Впродовж 11 та 12 грудня у Бориславську центральну міську лікарню госпіталізували десятьох людей, які напередодні святкували день народження у ресторані «РАТ», що у місті Бориславі по вулиці Коваліва. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України.

Пацієнтів госпіталізували із скаргами на підвищення температури тіла до 38-39 градусів С, головний біль, тошноту, блювоту, біль в животі.

Медики діагностували у постражалих гостру кишкову інфекцію. Зараз усі пацієнти у стані середньої важкості.

«Встановлено, що хворі вживали: сало з м’ясом і часником, риба тушкована з овочами, салат з фасолею, болгарським перцем та сухарями заправлений олією, риба червона, біла, ікра червона, борщ червоний та пиріжки з м’ясом, м’ясні вироби:шашлик, ковбаса домашня, кишка, ковбаски смажені, піцца, салат «Цезар», ребра свинні з картоплею і овочами гриль, торт приготовлений в домашніх умовах», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цьогоріч Львівщина встановила антирекорд за кількістю спалахів кишкових інфекцій у закладах громадського харчування. Чому після бенкетів у ресторанах мешканці масово потрапляють на лікарняні ліжка, читайте тут.

Про те, як вберегтися від кишкових інфекцій та отруєнь, можна дізнатися за посиланням.