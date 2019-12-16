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Львів’янина, який зник три тижні тому, знайшли мертвим у Закарпатській області

Вероніка Рой

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Вчора, 15 грудня, у Закарпатській області виявили мертвим 32-річного Юрія Бордуна зі Львова, який безвісти зник ще три тижні тому. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

 

За її словами, близько 15 год. мешканці села Ворочево Перечинського району Закарпатської області виявили біля озера тіло чоловіка.

«На місці працювала слідчо-оперативна група. Встановлено його особу. Ним виявився львів’янин, якого розшукувала поліція Львівщини»», – сказала Світлана Добровольська.

Вона додала, що ознак насильницької смерті виявлено не було. Тіло чоловіка скеровано на експертизу.

Зазначимо, львів’янин 24 листопада 2019 року близько 15:00 год. у Міжнародному аеропорті імені Данила Галицького проводжав дівчину на авіарейс і назад додому не повернувся.

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