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У Львові розшукують чоловіка, який провів дівчину на літак і зник

Ольга Денисяка

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Львівські правоохоронці розшукують безвісти зниклого 32-річного Бордуна Юрія Володимировича. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Львів’янин 24 листопада 2019 року близько 15:00 год. у Міжнародному аеропорті імені Данила Галицького проводжав дівчину на авіарейс і назад додому не повернувся.

Прикмети: зріст 185 см, повної тілобудови, волосся темне, коротке, носить окуляри.

Був одягнений: дублянка темно-коричневого кольору, темні джинси, чорна шапка.

Правоохоронці просять всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування зниклого, терміново повідомити за номером: 8 (032) 238-43-95, 096-763-81-48, або 102.

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