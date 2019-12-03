У Львові розшукують чоловіка, який провів дівчину на літак і зник

Львівські правоохоронці розшукують безвісти зниклого 32-річного Бордуна Юрія Володимировича. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Львів’янин 24 листопада 2019 року близько 15:00 год. у Міжнародному аеропорті імені Данила Галицького проводжав дівчину на авіарейс і назад додому не повернувся.

Прикмети: зріст 185 см, повної тілобудови, волосся темне, коротке, носить окуляри.

Був одягнений: дублянка темно-коричневого кольору, темні джинси, чорна шапка.

Правоохоронці просять всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування зниклого, терміново повідомити за номером: 8 (032) 238-43-95, 096-763-81-48, або 102.