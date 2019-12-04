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Сихівський військкомат змінив адресу

Наталя Дуляба

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Сихівський районний військовий комісаріат змінив адресу. Відтепер він працюватиме не на вул. Батуринській, а на вул. Стрийській. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі військкомату.

 

«Від сьогодні, 4 грудня, Сихівський районний військовий комісаріат працюватиме за новою адресою: м. Львів, вул. Стрийська 105 (неподалік автовокзалу)», – йдеться у повідомленні.

Доїхати сюди можна всіма маршрутками, що курсують до ТРЦ King Kross, а також тролейбусами №23, №25.

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Нагадаємо, до 31 грудня в Україні триває осінній призов на строкову службу. За три місяці планують призвати 15 200 громадян: у Збройні сили України – 9 000 осіб, Нацгвардію – 4 400, у Держприкордонслужбу – 1 000, у Державну спеціальну службу транспорту – 800 осіб. В армію забирають чоловіків віком від 20 до 27 років.

На Львівщині на службу мають забрати майже 700 чоловіків. Детальніше про те, як в області проходить осінній призов, читайте тут.

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