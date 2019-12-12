Депутатів і чиновників штрафуватимуть за виступ російською мовою, – мовна омбудсменка

Мовний омбудсмен Тетяна Монахова повідомила, що згідно з мовним законом, система штрафів передбачена за виступ депутатів та високопосадовців не державною мовою, передає УНН.

«У нас всі чиновники, всі судді, всі вчителі… законодавча, виконавча, судова гілки влади, освіта, медицина і армія — це те, де українська мова має бути базовим налаштуванням. Тому ми будемо розглядати скарги, якщо хтось буде скаржитись… Ми будемо моніторити виконання мовного закону, і самі будемо робити їм зауваження. Після першого зауваження, якщо порушення продовжуються — буде система штрафів. Максимум на сьогодні — це 11 600 гривень», – розповіла мовний омбудсмен.

Зазначимо, що скарги можна буде надсилати як в електронному, так і у паперовому вигляді.

«Вони (скарги – ред.) можуть бути в електронній формі, однозначно буде портал омбудсмена, будуть сторінки у соціальних мережах, буде електронна форма, ми все це зробимо. До кінця 6-місячного терміну все має запрацювати. І в паперовому варіанті можна буде надіслати листа, ми відповідаємо на всі запити в терміни, встановлені законом», – додала Монахова.

На запитання журналіста, чи займатиметься мовний омбудсмен випадками, коли нардепи і високопосадовці публічно розмовляють російською, Монахова зазначила: «Це порушення мовного закону».

Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому Закон № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної». «За» відповідне рішення проголосували 278 народних депутатів України.

Зазначимо, 4 жовтня 2018 року Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Всього у першому читанні розглядалося чотири законопроєкти про мову: №5556, № 5669, № 5670, №5670-д.

Також раніше народний депутат України попереднього скликання Верховної Ради, львів’янин Ігор Васюник заявляв, що Закон про українську державну мову – на часі як ніколи.

Детальніше про всі чотири мовні законопроекти читайте у матеріалі Львівського порталу «Мовна шахівниця».

Фото: DW