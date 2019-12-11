Суд скасував заставу для Сергія Коровайника та відпустили на поруки

Апеляційна палата Вищого Антикорупційного суду скасувала про заставу у розмірі 153 680 грн для в. о. директора департаменту містобудування ЛМР Сергія Коровайника та відхилила апеляційну скаргу прокурора Спеціальної антикорупційної прокуратури. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Суд також скасував і вимогу здати закордонний паспорт. Крім цього, Апеляційна палата ВАКС задовольнила клопотання про взяття Сергія Коровайника на поруки. Зазначимо, що готовність взяти Сергія Коровайника на поруки висловили екснардеп Олег Лаврик, заступники мера Ірина Маруняк, Галина Слічна, Сергій Бабак та Геннадій Васьків, а також депутат міськради Любомир Босаневич.

Нагадаємо, 21 листопада Спеціоналізована антикорупційна прокуратура вручила підозру міському голові Львова Садовому у зловживанні владою у справі індустріального парку в Рясному. Мова йде про незаконний продаж земельної ділянки під будівництво індустріального парку в Рясному.

Підозру прокурори вручили й в.о. директора департаменту містобудування Львівської міськради Сергію Коровайнику.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд обрати для Андрія Садового запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 млн грн. Суд обрав запобіжний захід Андрію Садовому у вигляді понад 1 мільйона застави в справі індустріального парку в Рясне-Руському. На що Садовий заявив,що подаватиме на апеляцію та добиватиметься повної відмови прокуратурі та цілковитого звільнення від застави.

Зауважимо, що скандал із земельною аферою посадовців Львівської міськради розгорівся після розслідування журналістів Львівського порталу. Яким чином мерія змогла продати ділянку, яка їй не належить, дізнатись про всі деталі цієї справи та переглянути ексклюзивні документи можна за цим посиланням.

Фото: Facebook-сторінка Андрія Садового