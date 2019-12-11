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На 33 депутатські крісла у місцевих радах претендують 108 кандидатів. Де на Львівщині найбільший ажіотаж?

Наталя Дуляба

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Наприкінці грудня у Жидачівському, Мостиському та Стрийському районах відбудуться вибори. Депутатами місцевих рад хочуть стати 108 людей, 80 із них – це кандидати у депутати Нежухівської сільської ради. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Загалом територіальні виборчі комісії зареєстрували на Львівщині 108 кандидатів у депутати, які змагатимуться за 33 депутатські місця. Ще чотири кандидати виборюватимуть право стати сільським головою.

Спочатку в області пройдуть додаткові вибори депутатів сільрад, які приєдналися до вже створених ОТГ. 22 грудня вибори відбудуться в:

  • Облазницькій сільській раді Жидачівського району (села Облазниця, Воля-Облазницька, Дунаєць, Жирівське, Корнелівка, Махлинець, Нове Село). Вона приєдналася до Гніздичівської ОТГ. Тут голосування відбудеться у чотирьох одномандатних виборчих округах, тож на чотири депутатські місця тут кандидують семеро осіб.
  • Мишлятицькій (села Мишлятичі, Ганьковичі, Конюшки, Липки, Тамановичі, Толуковичі) і Хідновицькій (села Хідновичі, Боратичі, Тишковичі) сільських радах Мостиського району. Вони які приєдналися до Шегинівської ОТГ. Загалом тут зареєстрували 21 кандидата в депутати. Усього ж депутатських вакансій – сім.

Через тиждень, 29 грудня, перші вибори заплановані у Нежухівській ОТГ, що у Стрийському районі. До складу цієї громади увійшли: Нежухівська сільська рада (села Нежухів, Райлів), Голобутівська сільська рада (село Голобутів), Завадівська сільська рада (село Завадів), Заплатинська сільська рада (села Заплатин, Діброва), Ланівська сільська рада (село Ланівка).

Нежухівська сільська виборча комісія зареєструвала чотирьох кандидатів на посаду Нежухівського сільського голову і 80 кандидатів у депутати сільради, всі вони претендують на 22 депутатські крісла.

Нагадаємо, проведення місцевих виборів на Львівщині обійдеться у понад 600 тисяч гривень. Першу частину коштів місцеві ради отримали із держбюджету ще наприкінці листопада.

Загалом на території Львівщини утворено вже 40 ОТГ. Останні вибори в області пройшли 23 грудня минулого року.

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