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Зеленський заявив, що хоче домовитися про обмін полоненими з РФ «всіх на всіх»

Соломія Головіна

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Одним з пріоритетних питань на переговорах лідерів «Нормандської четвірки» у Парижі, які підніматиме українська сторона, буде повернення в Україну всіх полонених. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає пресслужба глави держави.

 

«Моряків, політичних полонених ми повернули, але не всіх. Для мене це важливе гуманітарне, дуже особисте питання. Я справді хочу великого звільнення, яке має назву «обмін всіх на всіх». Мене цікавлять всі наші, щоб вони були вдома», – сказав Володимир Зеленський під час зустрічі зі ЗМІ за підсумками переговорів з Прем’єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном у Києві.

Іще одна тема обговорення – безпекова ситуація на Донбасі. За словами глави держави, на перемовинах можна буде досягти порозуміння щодо виведення всіх незаконних збройних формувань, якщо всі сторони зацікавлені у завершенні бойових дій.

«Якщо всі сторони захочуть припинення війни, як цього хочемо ми, то ми можемо досягти серйозних результатів щодо повного виведення всіх військ, незаконних озброєнь. Це важливе питання. Я хотів би розуміти рамки термінів», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, президент зазначив, що на перемовинах Україна підніматиме питання можливості та формату проведення місцевих виборів на Донбасі.

«Для нас найважливіше, щоб це відбувалося за законодавством України. Дуже важливо, щоб на місцевих виборах були представлені всі наші партії за законом України, щоб були не тільки наші, а й іноземні спостерігачі. І щоб був відкритий, безпечний доступ журналістів», – підкреслив Володимир Зеленський.

Також президент повідомив, що українська сторона підніме питання формату й термінів передачі українсько-російського кордону під контроль української влади.

Зі свого боку Прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен зазначив, що Швеція підтримує проведення зустрічі у Нормандському форматі.

«Загальна мета – знаходження шляху для вирішення цього конфлікту. Безперечно, Україна та український Президент пан Зеленський готові робити щось конкретне зараз. Настав час для Росії взяти відповідальність», – наголосив він.

За словами Стефана Левена, Нормандський формат є найкращим шляхом для досягнення очікуваних результатів. Прем’єр-міністр Швеції висловив сподівання на врегулювання конфлікту на сході України.

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