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Львів’яни вийшли на мітинг напередодні зустрічі Зеленського й Путіна

Андрій Котенський

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Сьогодні, 8 грудня, напередодні зустрічі у Нормандському форматі львів’яни провели масове віче з низкою посилів до Президента України Володимира Зеленського, повідомляє Дивись.info.

 

Під пам’ятником Тарасу Шевченку, де проходив львівський Євромайдан, зібралося кілька тисяч львів’ян. Прикметно, що це були люди різного віку, деякі учасники на віче прийшли навіть цілими сім’ями.

На площі перед пам’ятником, яка була геть заповнена людьми, не було партійних прапорів чи іншої політичної символіки, натомість були лише державні прапори та плакати-звернення до президента, зокрема «Ні кроку назад!», «Не здати Україну» тощо.

Під час віча лунали заклики «не здавати інтереси країни», що «з ворогом домовлятися взагалі не можна, так не здобути перемоги», присутні також пригадали Артема Мірошниченка, волонтера та активіста з міста Бахмут, який помер після побиття через українську мову та власну проукраїнську позицію. Учасники акції у Львові звинуватили владу у бездіяльності та висловили думку, що не можна у нинішньому вигляді реінтегровувати Донбас. Крім того, люди зі сцени говорили, що не вірять, що після завтрашньої зустрічі Крим і Донбас повернуться та скандувалти «Ганьба!» нинішній владі.

На акції виступали переважно волонтери, що допомагають армії та політики, а завершилося все театралізованим дійством, де символічно показали стосунки України та Росії.

В кінці віча, уже після того, як всі виступи завершилися, люди хором заспівали гімн України. Загалом же акція пройшла мирно і без якихось провокацій.

Як відомо, вже завтра вперше за три роки відбудеться зустріч у Нормандському форматі, де президент Володимир Зеленський проведе переговори з Путіним.

Фото: Дивись.info.

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