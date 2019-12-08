На Майдані Незалежності віче «Червоні лінії»

На Майдані Незалежності у Києві народне віче, учасники якого хочуть нагадати про «червоні лінії» керівництву України напередодні зустрічі «Нормандської четвірки». Біля стели Незалежності змонтовано сцену, на якій виступають політики та громадські активісти, передає Укрінформ.

«Сьогодні ми всі тут зібрались, бо відчуваємо загрози, які постали перед Україною. Ми бачимо, як Путін намагається реалізувати свій план щодо нашої держави», – заявив колишній Голова Верховної Ради, а нині народний депутат Андрій Парубій.

Окрім того зі сцени згадали про загиблих під час пожежі в Одесі.

Учасники віча тримають державні прапори, партійну символіку, періодично скандуючи «Ні капітуляції» та «Разом – сила!».

Як відомо, віче організували партія «Європейська солідарність», організація «Солідарна молодь» та ГО «Справа громад».

Організатори наголошують, що це мирна акція, яка «має бути почута у владних кабінетах».

На майдані та поблизу нього чергують правоохоронці.

Планується, що акція продовжиться «Вартою на Банковій» на площі біля Офісу Президента і триватиме всю ніч. Активісти планують встановити наметове містечко. А вночі для них у великому наметі виступатимуть барди, проводитимуться корисні лекції, демонструватимуться фільми тощо.

Раніше політичні партії «Європейська солідарність», «Голос» і ВО «Батьківщина» зробили спільну заяву щодо недопущення порушення національних інтересів України напередодні зустрічі в «нормандському форматі».

Йдеться про наступні вимоги:

Жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації. Жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу. Жодних політичних дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном. Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну. Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

Подібні акції також відбуваються у Львові і інших містах України.

Як відомо, зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату» запланована на 9 грудня у Парижі. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що на зустрічі «зради» не буде, та закликав українців довіряти йому.