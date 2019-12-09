У Парижі розпочались переговори лідерів у «нормандському форматі»

У Єлисейському палаці, що в Парижі, завершилися усі двосторонні переговори й почалися чотиристоронні перемовини у «нормандському форматі». Про це пише УП, передає Львівський портал.

Спершу відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з французьким колегою Емманюелем Макроном та із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. З обома європейськими лідерами також зустрівся Володимир Путін.

За інформацією видання, Меркель тежпровела короткі коорднаційні переговори із Макроном.

Коли лідери «нормандської четвірки» сіли за один стіл, журналістам дали можливість сфотографувати президентів України, Росії, Франції та канцлера Німеччини і попросили їх залишити залу. Лідери спілкуватимуться без преси, журналістам не дозволили бути навіть на початку.

Політики вирішили не виходити до преси доти, доки не завершиться остання двостороння зустріч між Зеленським та Путіним, яка відбудеться вже після засідання у форматі «четвірки».

Далі лідери зустрінуться знову у форматі робочої вечері, де обговорять домовлене.

Наразі очікується, що підсумкова пресконференція почнеться після вечері о 21:00 за Парижем (22:00 за київським часом).

Як повідомляв Львівський портал, Володимир Зеленський раніше розповів про пріоритетні для нього питання під час зустрічі «нормандської четвірки». Детальніше про це читайте тут.

Востаннє зустріч у «нормандському форматі» відбулася у жовтні 2016 року.

Напередодні цієї зустрічі на Майдані Незалежності у Києві зібралось народне віче, учасники якого нагадали Зеленському про «червоні лінії». У Львові теж провели масове віче з низкою посилів до президента.

Фото: УП