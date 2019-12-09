У комунальних установах Львова перевірять стан пожежної безпеки

Через пожежу в одеському коледжі, внаслідок якої загинули люди, комунальні заклади Львова вирішили повторно перевірити на пожежну безпеку. Відповідне доручення сьогодні, 9 грудня, дав міський голова Андрій Садовий. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Андрій Садовий зауважив, що в комунальних установах нещодавно вже перевіряли протипожежну безпеку. Втім мер пропонує, аби керівник закладу ніс персональну відповідальність за стан пожежних систем.

«Декілька місяців тому ми давали доручення, щоб усі наші міські будівлі обстежили. Також я пропоную, аби кожен керівник мав персональну відповідальність за стан протипожежної безпеки в будівлі. Це стосується кожної школи, кожного закладу культури, театру, мистецьких шкіл, наших комунальних установ», – сказав Садовий.

Він також додав, що мерія спільно з представниками ДСНС має провести позапланові перевірки протипожежної безпеки в закладах Львова.

«Ніщо не може зрівнятися з життям людини. Я думаю, що ми з керівником ДСНС області пропрацюємо роботу таким чином, щоб були позапланові виїзди, і ми могли чітко розуміти, хто з керівників відповідально ставиться до своєї роботи, а хто нехтує обов’язками», – наголосив Андрій Садовий.

Нагадаємо, пожежа в Одеському коледжі економіки спалахнула 4 грудня. За попередніми даними, у вогні загинули 12 людей, ще 30 постраждали.

Із 2018 року на Львівщині проводять регулярні перевірки місць масового скупчення людей на відповідність нормам протипожежної безпеки. Так, рятувальники обстежували торгові центри, квест-кімнати та інші розважальні заклади, школи і садочки, лікарні та навіть храми. Детальніше про виявлені порушення читайте тут.

Львівський портал також проводив власну перевірку церков Львова і з’ясовував, чи готові вони до надзвичайних подій. Про це та не тільки – у статті «Евакуаційні захристя Львова».