На виїзді зі Львова збудують центр оптової торгівлі

Виконавчий комітет міської ради Львова затвердив ТзОВ «Спільне українсько-польське підприємство «Равтранс» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію з роширенням адміністративно-логістичних площ на вул. Городоцькій, 355-А. Після завершення всіх робіт тут облаштують центр оптової торгівлі. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 9 грудня, передає Львівський портал.
Згідно з рішенням реконструкцію проводитимуть на земельній ділянці площею 0,72 га. Зараз тут розташовані адміністративно-логістичні приміщення, які тепер розбудують під центр оптової торгівлі.
Своїм рішенням виконавчий комітет дозволив забудувати ділянку на 76,9%, а також встановив, що висота будівель після реконструкції не повинна перевищувати 16,2 м.
Втім остаточну висоту ТзОВ «Спільне українсько-польське підприємство «Равтранс» має узгодити ще з аеропортом «Львів».
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Згідно з даними аналітичної системи YouControl, власниками ТзОВ «Спільне українсько-польське підприємство «Равтранс» є мешканці Жовківського району Ганна Бокало та Віктор Гніздець.
Компанія існує з 1998 року і займається вантажним автотранспортом. Також має ліцензії на перевезення пасажирів і вантажів, в тому числі небезпечних, а також на газонебезпечні роботи.
Розмір статутного капіталу «Равтрансу» – більше 8,5 млн грн.
Як повідомляв Львівський портал, біля аеропорту «Львів» також планують збудувати вантажний термін. Займатиметься цим інвестор із Польщі.
Наталя Дуляба