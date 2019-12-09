На виїзді зі Львова збудують центр оптової торгівлі

Виконавчий комітет міської ради Львова затвердив ТзОВ «Спільне українсько-польське підприємство «Равтранс» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію з роширенням адміністративно-логістичних площ на вул. Городоцькій, 355-А. Після завершення всіх робіт тут облаштують центр оптової торгівлі. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 9 грудня, передає Львівський портал.

Згідно з рішенням реконструкцію проводитимуть на земельній ділянці площею 0,72 га. Зараз тут розташовані адміністративно-логістичні приміщення, які тепер розбудують під центр оптової торгівлі.

Своїм рішенням виконавчий комітет дозволив забудувати ділянку на 76,9%, а також встановив, що висота будівель після реконструкції не повинна перевищувати 16,2 м.

Втім остаточну висоту ТзОВ «Спільне українсько-польське підприємство «Равтранс» має узгодити ще з аеропортом «Львів».

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Згідно з даними аналітичної системи YouControl, власниками ТзОВ «Спільне українсько-польське підприємство «Равтранс» є мешканці Жовківського району Ганна Бокало та Віктор Гніздець.

Компанія існує з 1998 року і займається вантажним автотранспортом. Також має ліцензії на перевезення пасажирів і вантажів, в тому числі небезпечних, а також на газонебезпечні роботи.

Розмір статутного капіталу «Равтрансу» – більше 8,5 млн грн.

Як повідомляв Львівський портал, біля аеропорту «Львів» також планують збудувати вантажний термін. Займатиметься цим інвестор із Польщі.