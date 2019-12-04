Профспілка «Львівелектротрансу» повстала проти мерії через знищення трамвайної інфраструктури

У Львові кожен трамвайний маршрут «обріс» великою кількістю автобусних маршрутів, які частково або повністю їх дублюють. З подачі чиновників мерії фактично знищують трамвайну інфраструктуру Львова. Про це йдеться на сторінці профспілкової організації ЛКП «Львівелектротранс» у Facebook, передає Львівський портал.

За даними первинної профспілкової органнізації ЛКП «Львівелектротранс» Конфедерації вільних профспілок Львівщини, на заміну трамваїв, були створені дублюючі автобусні маршрути, які перевозять все більшість львів’ян і ведуть до знищення трамвайної інфраструктури.

«Як треба не любити Львів, щоб знищувати всю трамвайну інфраструктуру в місті! Багато років 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 трамвайним маршрутами користувалися львів’яни і гості нашого міста. Кожний з цих маршрутів, мав свої переваги і був зручним для пасажирів… За останні десять років, кожен трамвайний маршрут «обріс» великою кількістю автобусних маршрутів, які частково або повністю їх дублюють. Через це, ми і стали конкурентами для інших перевізників. Нам не дають можливості нормально їздити… Ці «війни» за пасажирів, постійні аварійні ситуації під час зміни, конфлікти через затори, аварії на вулицях міста, які затримують рух трамваї, вимотують наших водіїв. Через що, велика кількість водіїв трамваїв, не витримує таких жахливих умов прац і звільняється», – йдеться у повідомленні профспілок.

В ППО ЛКП «Львівелектротранс» КВПЛ переконані, що політиці знищенню трамвайної інфраструктури потурають в Департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

«Під гаслом «Нових змін» – з 13 травня 2019року – без жодних економічних і логічних обґрунтувань, (як експеримент до 13 вересня 2019р.), у Львові було змінено рух 1, 7 і 9 маршрутів. Ми звернулися до Департаменту житлового господарства та інфраструктури з листом, про недоцільність таких змін, бо з ними підприємство втратить велику кількість пасажирів. Та нажаль, ніхто нас не почув, і з 13 травня 2019 року почався занепад 6 і 9 маршрутів! Трамваї стали потрапляти у ще більші затори на вулицях міста, а довгі маршрути, не давали можливості поставити вагони у регулярний графік, що призвело до великих інтервалів між трамваями. Через це несуться великі збитки. Колись, 6 і 9 маршрути перевозили найбільшу кількість пасажирів, і тим самим, привозили найбільшу виручку, а зараз один вагон, 6 і 9 маршруту, в середньому за зміну, привозить лише 500 гривень! Це просто катастрофа! Експеримент не вдався!», – йдеться у повідомленні профспілок.

Також повідомляється, що на початку вересня 2019 року, керівництво ЛКП «Львівелектротранс» подало фінансовий звіт, в Управління транспорту і зв’язку, а також в Департамент житлового господарства та інфраструктури, в якому було доведено, про недоцільність змін трамвайних маршрутів! А, так, як ці зміни були експериментальні, і в наказі була зазначена дата кінця експерименту, до 13 вересня 2019 року. Була внесена пропозиція, про повернення 1, 7 і 9 маршрутів до старих схем руху. Та чомусь, ні в Управління транспорту, ні в Департаменті житлового господарства та інфраструктури, докази про збитки ЛКП «Львівелектротранс», не були взяті до уваги – і «експеримент зі зміною маршрутів» залишили до відкриття Головного вокзалу. Нічим не зарадив й новий керівник Управління транспорту і зв’язку ЛМР Орест Олеськів

«12 листопада 2019 року, на нараду по експлуатації ЛКП «Львівелектротранс», був запрошений, новий керівник Управління транспорту і зв’язку Орест Олеськів. На цій нараді, Оресту Олеськіву було доведено, про недоцільність і збитковість змінених маршрутів. Було прийнято спільне рішення – з відкриттям Головного вокзалу, завершити невдалий експеримент, і повернути 1, 7 і 9 маршрути на старі схеми руху. Та чомусь ні збитки ЛКП «Львівелектротранс», ні спільні рішення з Орестом Олеськівим, не переконали заступника директора Департаменту житлового господарства та інфраструктури Андрія Білого, який керує транспортом у Львові, про повернення старих, перевірених трамвайних маршрутів. Зате 15 листопада 2019 року на засіданні виконкому Львівської міської ради, були внесені зміни в схему руху 43 автобусного маршруту! Який, від площі Кропивницького аж до Дорошенка, повністю дублює 1-ий трамвайний маршрут! А потім, від зупинки Саксаганського до вул. Сахарова, знову ж таки, дублює трамвай одиницю! Тобто? Не доцільно повертати 1 трамвайний маршрут, тому, що це не дасть змоги заробляти 15, 24 і 43 маршрутам? Які, від площі Кропивницького аж до Дорошенка, повністю дублюють 1-ий трамвайний маршрут», – обурюються профспілки.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у суботу, 7 грудня, три трамвайні маршрути №1, №4 та №9 відновлять рух до Головного залізничного вокзалу Львова, а п’ять автобусних маршрутів будуть заїжджати на місця, які призначені спеціально для міських маршруток.