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У Львові поліцейські затримали 21-річного «закладчика» наркотиків

Вероніка Рой

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У Львові поліцейські викрили шостого зловмисника, котрий входив у злочинне угрупування, яке організувало збут наркотичних засобів та психотропних речовин через мережу Інтернет, а також шляхом розміщення «закладок» на території міста. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

«П’ятьох зловмисників ми затримали раніше, а 5 грудня був затриманий шостий – 21-річний львів’янин, «закладчик», який збував наркотичні засоби та психотропні речовини через мережу Інтернет та шляхом розміщення «закладок» на території Львова. Під час санкціонованих обшуків у нього було виявлено та вилучено речовини, схожі на амфетамін, канабіс, таблетки МДМА, електронні ваги, а також засоби для фасування. Все вилучене скеровано на експертизу», – зазначив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

Раніше правоохоронці викрили джерела походження наркотичних та психотропних препаратів на територію Львівщини, а також постачальника, який організував канал надходження наркотичного засобу «канабіс» та передавав наркотики організатору або іншим членам угрупування. Ним виявився 55-річний раніше судимий мешканець Львівщини.

21-річний зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Вирішується питання про обрання для підозрюваного міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Фото: поліція

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