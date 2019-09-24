Поліцейські затримали чотирьох львів’ян, які продавали наркотики через Інтернет

Вчора, 23 вересня, правоохоронці затримали організатора та трьох виконавців, які здійснювали збут наркотичного засобу «канабіс» та психотропної речовини «амфетамін» через мережу Інтернет. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Зловмисники, мешканці Львова, віком 19-26 років, один з яких – раніше судимий. Затримані через мережу Інтернет приймали замовлення від наркозалежних і після перерахунку грошей на банківську картку робили на території Львова так звані «закладки».

Крім того, правоохоронці встановили постачальника наркотичного засобу «канабіс». Ним виявився раніше судимий 55-річний мешканець Львівщини.

«Впродовж кількох місяців ми проводили документування незаконних дій зловмисників. Це дуже важливий етап, від якого залежить хід досудового розслідування та міра покарання за скоєне. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців нам вдалося затримати не лише закладчиків, а й встановити організатора та постачальника наркотичних речовин. За цей рік це вже друге таке злочинне угруповання, діяльність якого нам вдалося припинити», – зазначив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

Поліцейські також провели санкціоновані обшуки за місцем проживання та реєстрації зловмисників, під час яких виявили та вилучили амфетамін, канабіс, кущі коноплі та спеціальне обладнання для її вирощування. А також не зареєстровані рушницю та два пістолети, набої різного калібру, банківські карти, мобільні телефони та інші речові докази.

Організатора та виконавців затримано в порядку ст.208 КПК України, їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере їм міру запобіжного заходу. Мешканцям Львова загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також зараз вирішується питання щодо повідомлення постачальнику про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Фото: поліція