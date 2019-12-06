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ЛОДА «дала добро» на створення Сокільницької ОТГ

Соломія Головіна

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На сайті Львівської ОДА 5 грудня опублікували розпорядження із позитивним висновком для створення Сокільницької ОТГ.

 

До Сокільницької ОТГ увійдуть Сокільницька сільська рада та Годовицько-Басівська сільська рада.

Як зазначають у Львівській ОДА, проєкти рішень Сокільницької сільської ради, Годовицько-Басівської сільської ради підготовано з дотриманням порядку добровільного об’єднання тергромад, визначеного розділом ІІ ЗУ «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та Конституції України.

Водночас у висновках ЛОДА зазначається, що «проєкти рішень Сокільницької сільської ради, Годовицько-Басівської сільської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад» відповідають Конституції та законам України за умови додержання основних умов добровільного об’єднання територіальних громад, визначених у статті 4 Закону, а саме: врахування при прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад історичних, природних, етнічних, культурних та інших чинників, що впливають на соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади, якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді, не повинні бути нижчими ніж до об’єднання».

«Затвердити висновок про відповідність Конституції та законам України проектів рішень Сокільницької сільської ради та Годовицько-Басівської сільської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо добровільного об’єднання територіальних громад села Сокільники Сокільницької сільської ради Пустомитівського району Львівської області, сіл Годовиця, Басівка Годовицько-Басівської сільської ради Пустомитівського району Львівської області в Сокільницьку об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у селі Сокільники», – мовиться у розпорядженні голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського.

Львівський портал повідомляв, що 5 грудня під час позачергової сесії Львівської облради депутати внесли зміни до Перспективного плану формування територій громад у частині Дрогобицького, Миколаївського, Мостиського, Пустомитівського, Стрийського та Золочівського районів. Зокрема, серед 9 громад, які до нього включили, увійшла і Сокільницька ОТГ.

Перед початком засідання облради під стінами установи пікетували представники громад, які вимагали створення окремої Сокільницької ОТГ та Оброшинської ОТГ.

Додамо, що у Львівській міській раді переконані, що «малі приміські ОТГ можуть стати головним болем».

Також зауважимо, що 5 грудня Верховна рада прийняла закон, яким забрала в обласних рад повноваження затверджувати перспективні плани громад.

 

 

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