ОСТАННІ НОВИНИ

Плюс ще 9 громад. Львівська облрада внесла зміни до перспективного плану

Соломія Головіна

|

Сьогодні, 5 грудня, під час позачергової сесії Львівської облради депутати внесли зміни до Перспективного плану формування територій громад у частині Дрогобицького, Миколаївського, Мостиського, Пустомитівського, Стрийського та Золочівського районів. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Власне у запропонованому проєкті рішення мова йшла про включення до перспективного плану, який передбачає створення 85 ОТГ, ще 7 громад. Зокрема:

Меденицька селищна громада у Дрогобицькому районі (Меденицька селищна рада, Летнянська сільська рада, Опарівська сільська рада);

Розвадівська сільська громада у Миколаївському районі (Розвадівська сільська рада, Веринська сільська рада, Крупська сільська рада, Пісочненська сільська рада);

Волицька сільська громада у Мостиському районі (Тщенецька сільська рада, Мостиська Друга сільська рада);

Зимноводівська сільська громада у Пустомитівському районі (Зимноводівська сільська рада, Лапаївська сільська рада, Скнилівська сільська рада);

Сокільницька сільська громада у Пустомитівському районі (Сокільницька сільська рада, Годовицько-Басівська сільська рада);

Грабовецька сільська громада у Стрийському районі (Грабовецька сільська рада, Монастирецька сільська рада, Конюхівська сільська рада, Довголуківська сільська рада);

Нежухівська сільська громада у Стрийському районі (Нежухівська сільська рада, Голобутівська сільська рада, Завадівська сільська рада, Ланівська сільська рада).

Однак після обговорення було запропоновано, окрім цих семи, внести до перспективного плану ще дві громади:

– Оброшинська сільська громада у Пустомитівському районі (Оброшинська сільська рада, Ставчанська сільська рада, Конопницька сільська рада)

Куровицька сільська громада у Золочівському районі (Куровицька сільська рада, Підгайчиківська сільська рада, Словітська сільська рада).

Зауважимо, що Львівська ОДА розробила перспективний план, який складається із 67 громад, він був скерований в Міністерство регіонального розвитку.

«Це зміни до діючого перспективного плану, який складається з 85 ОТГ. Хочу наголосити, що з них 33 громади є з низькою спроможністю, 29 – з високою. Після того, як регіональна комісія опрацювала питання, є бачення 67 громад.  З цієї кількості є лише 3 громади з низькою спроможністю, і аж 39 із високою. Ми об’їхали всі території, почули громади. Пропозиції почуті в районах будуть враховані та розглянуті на регіональній комісії…», – розповів перший заступник голови Львівської ОДА Василь Лозинський.

Також він наголосив, що головним завданням децентралізації є формування саме спроможних громад:

«Наша позиція, що громади мають бути виключно спроможними. Ніхто на сьогодні принципу добровільності не скасовував. Всі громади, які до нас подаються, висновки отримують. Є приклади, коли люди спершу страйкують, а тоді на другий день приносять документи. Також разом з цим приходять інші громади, які просто віддають документи й ми з ними працюємо. В нас є громади, де 89 % надходжень йде на видатки їхнього персоналу, тобто на зарплату, а 11 % на умовний розвиток. Наше завдання і регіональної комісії зробити так, щоб не було громад, де є реверс. Наше завдання формувати спроможні громади».

Нагадаємо, сьогодні під стінами Львівської облради пікетували представники Оброшинської та Сокільницької громад.

Додамо, що у Львівській міській раді переконані, що «малі приміські ОТГ можуть стати головним болем».

Як відомо,  в середині листопада цього року Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроєкт внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання громад». Цими змінами в обласних рад хочуть забрати повноваження затверджувати перспективні плани громад.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт
Тетяна ОВЧАРЕНКО
«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що н...

Від хористки – до оперної діви. Як конкурс імені Соломії Крушельницької «засвітив» нову зірку
Соломія ГОЛОВІНА
Від хористки – до оперної діви. Як конкурс імені Соломії Крушельницької «засвітив» нову зірку

Сцена розкішної Львівської національної опери, повна зала людей. Щемке хвилювання. І тут звучить: «Гран-прі Міжнародного...

Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен

Палац Бруницьких, церква Архістратига Михаїла, оборонний храм Різдва Пресвятої Богородиці, костел святого Варфоломія, Пі...

Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів
Анастасія ПИЖ
Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів

Війна на Донбасі стала тяжким випробуванням для українського суспільства. Сотні тисяч громадян, серед яких  і мешканці н...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...