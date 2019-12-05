Плюс ще 9 громад. Львівська облрада внесла зміни до перспективного плану

Сьогодні, 5 грудня, під час позачергової сесії Львівської облради депутати внесли зміни до Перспективного плану формування територій громад у частині Дрогобицького, Миколаївського, Мостиського, Пустомитівського, Стрийського та Золочівського районів. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Власне у запропонованому проєкті рішення мова йшла про включення до перспективного плану, який передбачає створення 85 ОТГ, ще 7 громад. Зокрема:

– Меденицька селищна громада у Дрогобицькому районі (Меденицька селищна рада, Летнянська сільська рада, Опарівська сільська рада);

– Розвадівська сільська громада у Миколаївському районі (Розвадівська сільська рада, Веринська сільська рада, Крупська сільська рада, Пісочненська сільська рада);

– Волицька сільська громада у Мостиському районі (Тщенецька сільська рада, Мостиська Друга сільська рада);

– Зимноводівська сільська громада у Пустомитівському районі (Зимноводівська сільська рада, Лапаївська сільська рада, Скнилівська сільська рада);

– Сокільницька сільська громада у Пустомитівському районі (Сокільницька сільська рада, Годовицько-Басівська сільська рада);

– Грабовецька сільська громада у Стрийському районі (Грабовецька сільська рада, Монастирецька сільська рада, Конюхівська сільська рада, Довголуківська сільська рада);

– Нежухівська сільська громада у Стрийському районі (Нежухівська сільська рада, Голобутівська сільська рада, Завадівська сільська рада, Ланівська сільська рада).

Однак після обговорення було запропоновано, окрім цих семи, внести до перспективного плану ще дві громади:

– Оброшинська сільська громада у Пустомитівському районі (Оброшинська сільська рада, Ставчанська сільська рада, Конопницька сільська рада)

– Куровицька сільська громада у Золочівському районі (Куровицька сільська рада, Підгайчиківська сільська рада, Словітська сільська рада).

Зауважимо, що Львівська ОДА розробила перспективний план, який складається із 67 громад, він був скерований в Міністерство регіонального розвитку.

«Це зміни до діючого перспективного плану, який складається з 85 ОТГ. Хочу наголосити, що з них 33 громади є з низькою спроможністю, 29 – з високою. Після того, як регіональна комісія опрацювала питання, є бачення 67 громад. З цієї кількості є лише 3 громади з низькою спроможністю, і аж 39 із високою. Ми об’їхали всі території, почули громади. Пропозиції почуті в районах будуть враховані та розглянуті на регіональній комісії…», – розповів перший заступник голови Львівської ОДА Василь Лозинський.

Також він наголосив, що головним завданням децентралізації є формування саме спроможних громад:

«Наша позиція, що громади мають бути виключно спроможними. Ніхто на сьогодні принципу добровільності не скасовував. Всі громади, які до нас подаються, висновки отримують. Є приклади, коли люди спершу страйкують, а тоді на другий день приносять документи. Також разом з цим приходять інші громади, які просто віддають документи й ми з ними працюємо. В нас є громади, де 89 % надходжень йде на видатки їхнього персоналу, тобто на зарплату, а 11 % на умовний розвиток. Наше завдання і регіональної комісії зробити так, щоб не було громад, де є реверс. Наше завдання формувати спроможні громади».

Нагадаємо, сьогодні під стінами Львівської облради пікетували представники Оброшинської та Сокільницької громад.

Додамо, що у Львівській міській раді переконані, що «малі приміські ОТГ можуть стати головним болем».

Як відомо, в середині листопада цього року Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроєкт внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання громад». Цими змінами в обласних рад хочуть забрати повноваження затверджувати перспективні плани громад.