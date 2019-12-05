«Save Zaklad», «Оброшинській ОТГ – бути». Під Львівською облрадою знову пікетують

Сьогодні, 5 грудня, під стінами Львівської обласної ради на пікет зібралося кілька десятків людей з вимогою створити Оброшинську ОТГ, а також колектив психлікарні села Заклад, який виступає проти об’єднання з медустановою на Кульпарківській у Львові. Про це з місця події передає кореспондент Львівського порталу.

Представники громади тримали в руках плакати з написами: «Вимагаємо від влади! Внести зміни до перспективного плану Львівщини нанесенням окремої Оброшинської ОТГ», «Оброшинська ОТГ! Громади – за. Хто проти громад?».

«Ми вже втретє подаємо документи на затвердження, щоб створити Оброшинську ОТГ, куди увійдуть Оброшино, Ставчани, Конопниця. Весь час нам влада знаходить якісь вади в документах. Ми нині прийшли, щоб нас почули», – сказав заступник голови Оброшинської сільської ради Ярослав Охрін.

Також додамо, що перед будівлею Львівської ОДА продовжують пікетувати представники Сокільників, які домагаються створення окремої ОТГ.

Як повідомляв Львівський портал, 26 листопада мешканці сіл Сокільників, Басівки та Годовиці вийшли на пікет під стіни Львівської ОДА з вимогою створення Сокільницької ОТГ та внесення її в Перспективний план формування територій громад Львівської області.

Згодом Львівська ОДА розпочала підготовку розпорядження про позитивний висновок для створення Сокільницької ОТГ.

Також ми повідомляли, що 4 грудня Львівське регіональне відділення Асоціації міст України звернулось до ЛОР та голови ЛОДА щодо проєкту змін до перспективного плану формування територій громад Львівської області, де передбачено створення ряду «приміських» ОТГ на межі зі Львовом та Стриєм.

Окрім цього під стінами облради також пікетують працівники психлікарні у селі Заклад Миколаївського району, які виступають проти реорганізації шляхом об’єднання з львівською лікарнею на Кульпарківській.

Люди тримають в руках плакати з написами: «Save Zaklad», «Заклад за реформу без об’єднання».

Зазначимо, Львівська обласна рада хотіла об’єднати психіатричну лікарню «Заклад», що знаходиться в однойменному селі Миколаївського району, до Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні, що розташована у Львові на вул. Кульпарківській. Тоді директорка департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак пояснювала, обидві психіатричні лікарні доцільно об’єднати як юридично, так і адміністративно, адже «значна частина їхньої ліжкової мережі дублюється».

Крім цього, Львівська обласна рада планувала змінити місце реєстрації психлікарні, що у Львові на вул. Кульпарківській, на село Заклад.

Нагадаємо, проти зміни реєстрації психіатричної лікарні на Кульпарківській виступила міська рада Львова та медична спільнота. Так, мер Андрій Садовий наголосив, що перереєстрація психлікарні відбере у бюджету міста від 10 до 14 мільйонів гривень.