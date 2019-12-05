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«Слуги народу» побилися в Раді через депутатку зі Львівщини

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 5 грудня, у Верховній Раді під час пленарного засідання побились депутати від «Слуги народу» Максим Бужанський та Гео Лерос. Бійка сталася через колегу з фракції Ірину Верещук. Про це сама Верещук повідомила у коментарі журналістам, передає УНІАН.

 

Депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук заявила, що під час переписки у внутрішньому чаті фракції Гео Лерос грубо відповів їй, вживаючи нецензурну лексику.

Ірина Верещук зазначила, що колеги по фракції, в тому числі Бужанський, підтримали її. За словами депутатки, Бужанський попросив Лероса вибачитися, а той відмовився.

Водночас Ірина Верещук сказала, що Лерос висловлювався нецензурно не лише під час спілкування з нею, але й з іншими колегами по фракції. Вона додала, що тепер хоче, щоб Гео Лерос публічно вибачився, оскільки ситуація вже вийшла назовні.

Як повідомляв Львівський портал, раніше нардепка Ірина Верещук потрапила у скандал через заяви про можливість України відмінити курс у НАТО. Так, вона стверджувала, що нашу державу не чекають у Північноатлантичному альянсі, тому їй «не можна йти туди, де її не чекають».

Нагадаємо, упродовж вересня Ірина Верещук пропустила третину голосувань у Верховній Раді. Нардепка була присутня на 66% голосувань, тобто пропустила 34%.

Також нещодавно Ірина Верещук, повідомила про те, що складає повноваження представника Кабміну у Верховній Раді.

Фото: РБК-Україна

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