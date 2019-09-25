«Слуга народу» зі Львівщини Ірина Верещук потрапила у скандал через заяви про НАТО

39-річна «Слуга народу», членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова підкомітету з державної безпеки та оборони Ірина Верещук, уродженка Львівщини, потрапила у скандал через заяви про можливість України відмінити курс у НАТО. Такі заяви вона зробила в інтерв’ю 112.ua, про це повідомляє Львівський портал.

В інтерв’ю Ірина Верещук говорить про те, що українці стомилися від війни і їм потрібен мир, про національну стратегію безпеки, в якій задекларовано, що Росія – агресор. Втім воєнну доктрину України, на її думку, потрібно доопрацювати, чітко описавши відносини з РФ щодо енергетичної, економічної безпеки, питань культури тощо.

Водночас нардепка заявила, що Україну не чекають у НАТО, хоча вона «стукає у зачинені двері», а натомість отримує репутаційні втрати. Тому за словами Верещук, нашій державі «не можна йти туди, де її не чекають».

«Ми хочемо (вступити в НАТО, – ред.), але нас не беруть. І ми стукаємо в зачинені двері та втрачаємо репутаційно. Нам не можна йти туди, де нас не чекають. Нам треба рухатися, нам треба ставати міцнішими, нам треба ставати злагодженішими», – сказала Верещук.

На її думку, Україну не беруть в НАТО через позицію Росії: «Я далека від думки, що РФ хоча б колись нам “дозволить”, якщо таке слово можна застосувати до суверенної незалежної держави, вступити до НАТО. Має змінитися парадигма. Має змінитися, напевно, саме НАТО, аби дозволити вступити Україні, незважаючи на думку Росії».

Після цього Ірина Верещук стала перераховувати країни (Фінляндія, Угорщина, Австрія), які не вступають у НАТО, а лише мають певні програми з Північноатлантичним альянсом. При цьому вона відзначила, що Угорщина й Австрія не хочуть у НАТО, якщо це «буде конфліктогеном з Росією», що ці країни навіть не прописують у своїх Конституціях курс у НАТО, бо їм «не потрібні проблеми з Росією».

Таких заяв, на думку Верещук, Україна в особі колишньої влади собі дозволити не могла. Тому вона переконана, що нашій державі зараз потрібно визначити пріоритети в роботі, зокрема в обороноздатності, й рухатися далі, після чого нібито сам Північноатлантичний альянс прийде до України.

«І хай приходить НАТО до України: своїми стандартами, своєю розвиненістю. Немає країни НАТО, яка була б не розвинена інституційно, економічно, політично, демократично. Тому все це перед нами», – наголосила Ірина Верещук.

Після публікації скандального інтерв’ю Ірина Верещук в коментарі Радіо Свобода заявила, що не піддає сумніву курсу України в НАТО, але вона вважає, що зараз держава не має жодної можливості для вступу до Північноатлантичного альянсу.

Зазначимо, що Ірина Верещук під час позачергових парламентських виборів пройшла до Верховної Ради України від президентської партії «Слуга народу». Вона була №29 у виборчому списку партії.

Народилась Ірина Верещук у Раві-Руській, певний час працювала юристом у міськраді Рави-Руської, згодом була заступницею голови Жовківської РДА з гуманітарних питань та зовнішньої політики, а в 2010 році посіла крісло міського голови Рави-Руської. За підсумками місцевих виборів-2010 Ірина Верещук стала наймолодшою жінкою-мером в Україні.

У лютому 2015 року Верещук сама пішла у відставку, заявивши, що втомилась від «постійного тиску і безпідставних звинувачень від псевдопатріотів». Однак тоді депутати Рави-Руської міськради не підтримали її звільнення.

Як повідомляв Львівський портал, громадсько-політична організація «Вільні люди» нещодавно заявила, що телеканали «112» та «NewsOne» є явними рупорами країни-агресора в Україні. «Фактичним власником телеканалу «112» є проросійський політик, кум Путіна – Віктор Медведчук (номінально належить німецькому підприємцю з провінції). Власником телеканалу «NewsOne» є соратник Медведчука, народний депутат від «Опозиційного блоку» Тарас Козак», – наголошували в організації.

У червні цього року львів’янин Тарас Козак також став новим і одноосібним власником медіахолдингу ZIK – компаній «Міст ТБ» і «ТРК «Нові комунікації». Відтак у медіаактиві Козака тепер три канали: «112 Україна», NewsOne і ZIK.