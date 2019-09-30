«Слуга народу» зі Львівщини Ірина Верещук у вересні пропустила третину парламентських голосувань

Народна депутатка від «Слуги народу», уродженка Львівщини Ірина Верещук, яка нещодавно потрапила у скандал, упродовж вересня пропустила третину голосувань у Верховній Раді. Про це Львівському порталу повідомили у Комітеті виборців України.

Комітет виборців проаналізував участь депутатів у голосуваннях Верховної Ради у вересні і з’ясував, що найактивнішими були народні обранці від «Слуги народу».

Втім у фракції була й низка депутатів, які найбільше ігнорували голосування. Серед них – 39-річна Ірина Верещук, яка нещодавно потрапила у скандал через заяви про можливість України відмінити курс у НАТО. Так, вона стверджувала, що нашу державу не чекають у Північноатлантичному альянсі, тому їй «не можна йти туди, де її не чекають».

Комітет виборців зарахував Ірину Верещук до списку 13 нардепів від «Слуги народу», які упродовж вересня пропустили третину або навіть більше голосувань у Верховній Раді без поважних на те причин. Верещук була присутня на 66% голосувань, тобто пропустила 34%.

Серед однопартійців Ірини Верещук, які також не брали участі у голосуваннях, є Олександр Дубінський і Дмитро Гурін (пропустили по 65%), Едуард Прощук (пропустив 48%), Брій Заславський (пропустив 45%), Ольга Василевська-Смаглюк (пропустила 40%) та інші. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

«Офіційно депутати пропустили голосування без поважних причин таких як хвороба чи відрядження», – наголошують у КВУ.

Щодо інших фракцій, то їхні показники участі в голосуваннях є такими: «Голос» – в середньому голосувало 79% депутатів, «Європейська солідарність» – 71%, «Батьківщина» – 48%, група «За майбутнє» – 46%.

Найчастіше ігнорували голосування Ради депутати «Опозиційної платформи – За життя» (в середньому голосували 25% депутатів). Загалом протягом вересня у парламенті провели 373 голосування.

Фото: Главком