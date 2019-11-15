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«Слуга народу» зі Львівщини Ірина Верещук залишила посаду представника Кабміну у Верховній Раді

Соломія Головіна

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Народна депутатка від фракції «Слуга народу» Ірина Верещук, яка родом зі Львівщини, на своїй сторінці у Facebook повідомила про те, що складає повноваження представника Кабміну у Верховній Раді.

 

«Дякую усім, хто допомагав мені в цій роботі. Сфокусуюсь на роботі в Комітеті з національної безпеки, оборони та розвідки. Дякую всім, хто вірить і допомагає», – зазначила вона.

Як повідомляв Львівський портал,  раніше нардепка Ірина Верещук потрапила у скандал через заяви про можливість України відмінити курс у НАТО. Так, вона стверджувала, що нашу державу не чекають у Північноатлантичному альянсі, тому їй «не можна йти туди, де її не чекають».

Фото: Главком

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