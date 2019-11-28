ЛОДА дозволить створити Сокільницьку ОТГ

Львівська облдержадміністрація розпочала підготовку розпорядження про позитивнивний висновку для мешканців, які хочуть створити свою об’єднану територіальну громад, до якої увійдуть села Басівка та Годовиця з центром у селі Сокільники. Про це сьогодні, 28 листопада, під час брифінгу розповів заступник голови Львівської ОДА Василь Лозинський.

Він розповів, що ЛОДА усі попередні відмовляла мешканцям Сокільників, Басівки та Годовиці, які хочуть об’єднатися в одну ОТГ, через те що був ряд помилок в пакеті документів.

«Вчора ми опрацювали документи, я спілкувався з сільським головою, і сказав, що висновок є позитивним. Тобто ми будемо рухатися на сторону підготовки розпорядження, сьогодні плануємо висновок. День-два нам потрібно на підготовку розпорядження відповідно до Конституції», — сказав Василь Лозинський.

Після отримання позитивного висновку, обласна державна адміністрація скеровує його в ЦВК на проведення чергових виборів для формування команди ОТГ

Крім цього мешканці сіл Сокільники, Басівка та Годовиця вимагають внести Сокільницьку ОТГ до Перспективного плану Львівщини.

Нагадаємо, мешканці Сокільників під стінами Львівської ОДА вже кілька днів протестують проти приєднання до Львова та з вимогою створення власної ОТГ.