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У Львові зростає кількість дітей-злочинців

Ольга Денисяка

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У Львові з початку року діти вчинили 11 кримінальних правопорушень, що на три випадки більше, ніж впродовж всього 2018 року. Про це Львівському порталу повідомили у відповіді на інформаційний запит у Головному управлінні Нацполіції у Львівські області.

 

У Львові з початку 2019 року діти фігурували у 11 кримінальних справах. Так, правоохоронці повідомили про дев’ять випадків побиття серед підлітків ( стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження) та один випадок булінгу. Також двічі діти вчиняли домашнє насильство.

До порівняння, у 2018 році зафіксували 8 випадків насильства серед підростаючого покоління. Шість разів підлітки влаштовували бійки з однолітками та двічі вчиняли кримінал по відношенню до членів сім’ї.

Найбільш агресивні діти виявились у Шевченківському районі, де за два роки правоохоронці зафіксували шість кримінальних правопорушень. У той час, коли у Личаківському районі – чотири, на Сихові – три, у Франківському – два та один випадок у Залізничному районі міста. Найспокійніші підлітки у Галицькому районі, там не було жодного випадку криміналу.

Зазначимо, що до осіб віком 16-18 років, які вчинили адміністративне правопорушення, застосовують  такі заходи впливу:

1) зобов’язання публічно попросити вибачення в потерпілого;

2) попередження;

3) догана або сувора догана;

4) передача неповнолітнього під нагляд батькам чи педагогічного, трудового колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання.

Нагадаємо, станом на травень 2019 року у Львівській області суди винесли чотири рішення у справах щодо булінгу у школах. Раніше Львівський портал писав про проблему булінгу, детальніше про це читайте у нашому матеріалі «Стоп, булінг! Чи допоможуть штрафи побороти цькування у школі?».

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