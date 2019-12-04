Львівську фірму вдруге оштрафували на 170 тисяч за самовільні роботи на пам’ятці архітектури

Сьогодні, 4 грудня, адміністративна комісія при виконавчому комітеті міськради Львова вдруге наклала максимальний штраф, 170 тисяч гривень, за самовільно встановлені двері замість вікна на вул. Поповича, 5. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Юридична особа без дозволу на встановила двері замість вікна у будинку №5 на вул. Поповича, який пам’яткою архітектури. За це адмінкомісія наклала максимальний штраф – 170 тисяч гривень.

«Це цокольні приміщення. З вікна зробили двері. Маємо також скарги мешканців на ці роботи», – розповіла очільниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

Зазначимо, що це вже вдруге міська рада штрафує підприємця за самовільні роботи на вул. Поповича, 5. Вперше незаконно встановлені двері замість вікна у пам’ятці виявили ще в березні, тоді й були накладені перші 170 тисяч гривень штрафу.

Крім сплати цих коштів, юридична особа мала повернути приміщення до попереднього стану. Однак цього дотепер ніхто не зробив, незаконно влаштовані двері у пам’ятці стоять і зараз.

Вул. Поповича, 5 станом на березень (двері встановлено замість вікна справа). Фото – Галнет

Самовільно вмонтовані двері замість вікна (ліворуч від входу у будинок). Фото станом на грудень

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Нагадаємо, ще з березня 2018 року у мерії діє адміністративна комісія, яка моніторить стан пам’яток архітектури у центральній частині міста. Так, якщо фізична особа незаконно поміняла в історичному будинку вікно чи двері, то її штрафують на 1 700 гривень, якщо юридична особа здійснювала такі або більш грубі порушення (незаконні будівельні роботи, перепланування), то на неї накладають штраф у розмірі 170 000 гривень.

Тепер розмір штрафу за самовільні роботи на пам’ятках архітектури хочуть збільшити у сто разів.