Штрафи за руйнування пам’яток архітектури у Львові хочуть збільшити у сто разів

Через те, що фізичні і юридичні особи активно проводять самовільні роботи у будинках, які є пам’ятками архітектури, у мерії пропонують суттєво підвищити штрафи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Ще з березня 2018 року у мерії діє адміністративна комісія, яка моніторить стан пам’яток архітектури у центральній частині міста. Так, якщо фізична особа незаконно поміняла в історичному будинку вікно чи двері, то її штрафували на 1 700 гривень, якщо юридична особа здійснювала такі або більш грубі порушення (незаконні будівельні роботи, перепланування), то на неї накладали штраф у розмірі 170 000 гривень.

Тепер штрафи у міськраді Львова хочуть збільшити, аби зменшити кількість незаконних робіт у пам’ятках архітектури й унеможливити їхнє подальше руйнування.

«Останнім часом ми зафіксували активність щодо вибиття дверей на місцях, де були вікна, заміну дерев’яних на пластикові тощо. А це – порушення законодавства. Тому розуміємо, що потрібно вдосконалювати цей напрямок. Відповідно, одна з перших пропозицій – це підвищення розміру штрафу для фізичних і юридичних осіб за вчинені порушення у 100 разів. Тобто щоб штраф для фізичної особи становив не 1 700 гривень а 170 000 гривень, а для юридичної – або 1,7 мільйона гривень або 17 мільйонів гривень», – розповів заступник міського голови з питань розвитку, голова адмінкомісії Андрій Москаленко.

Він також додав, що у мерії напрацюють пропозиції щодо змін, які необхідно внести у законодавство, аби врегулювати питання нищення пам’яток архітектури. Цю проблему планують обговорювати також із нардепами та профільними міністерствами.

Водночас тих львів’ян, що бережуть історичні будівлі, у яких вони живуть, хочуть винагороджувати фінансово.

«Такі мешканці повинні отримувати дотації з боку міста і ми маємо дякувати їм за те, що вони зберігають автентику. Але ми чітко маємо розділяти, хто руйнує, а хто зберігає», – підкреслив Андрій Москаленко.