ОСТАННІ НОВИНИ

Українцям заборгували понад три мільярди зарплати

Вероніка Рой

|

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати у жовтні 2019 року зросла на 9,5% і станом на 1 листопада становить 3,438 млрд грн. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Державну службу статистики України.

 

«На 1 листопада 2019 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 3438,0 млн грн, або 109,5% порівняно з 1 жовтня 2019 р.», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 листопада становила 2281,8 млн грн (115,8% порівняно з 1 жовтня 2019 р.).

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, на Львівщині суттєво зросла заборгованість із виплати зарплат: станом на початок листопада борг становить 166,4 млн грн. Порівняно із жовтнем 2018 року розмір заборгованості збільшився на 79,6 млн грн, або на 91,8%.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від хористки – до оперної діви. Як конкурс імені Соломії Крушельницької «засвітив» нову зірку
Соломія ГОЛОВІНА
Від хористки – до оперної діви. Як конкурс імені Соломії Крушельницької «засвітив» нову зірку

Сцена розкішної Львівської національної опери, повна зала людей. Щемке хвилювання. І тут звучить: «Гран-прі Міжнародного...

Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Незвідана Львівщина: перлини, які має побачити кожен

Палац Бруницьких, церква Архістратига Михаїла, оборонний храм Різдва Пресвятої Богородиці, костел святого Варфоломія, Пі...

Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів
Анастасія ПИЖ
Лідер вітчизняного ритейлу безоплатно забезпечує продуктами родини полеглих патріотів

Війна на Донбасі стала тяжким випробуванням для українського суспільства. Сотні тисяч громадян, серед яких  і мешканці н...

«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?
Соломія ГОЛОВІНА
«Передайте 8 гривень за проїзд». «Одіссея» львівською маршруткою подорожчає?

Крокодилячі сльози перевізників, «зашкварні» дискусії, доларовий дощ і шина з написом «Ганьба». Саме у такій атмосфері в...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...