Українцям заборгували понад три мільярди зарплати

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати у жовтні 2019 року зросла на 9,5% і станом на 1 листопада становить 3,438 млрд грн. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Державну службу статистики України.

«На 1 листопада 2019 р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 3438,0 млн грн, або 109,5% порівняно з 1 жовтня 2019 р.», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 листопада становила 2281,8 млн грн (115,8% порівняно з 1 жовтня 2019 р.).

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, на Львівщині суттєво зросла заборгованість із виплати зарплат: станом на початок листопада борг становить 166,4 млн грн. Порівняно із жовтнем 2018 року розмір заборгованості збільшився на 79,6 млн грн, або на 91,8%.