На Львівщині зменшилась середня зарплата

У жовтні на території Львівщини середня заробітна плата штатного працівника становила 9 483 грн. Це на 162 грн менше ніж середня платня, зафіксована у вересні. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівської області.

У жовтні цього року на Львівщині середня зарплата штатного працівника становила 9 483 грн. У порівнянні з жовтнем 2018 року номінальна заробітна плата зросла на 13,1%, а реальна (з урахуванням інфляції) – на 5,8%.

Найбільшу платню у жовтні на Львівщині отримували:

працівники підприємств та організацій фінансової та страхової діяльності – 16 352 грн;

працівники, що добувають кам’яне та буре вугілля – 15 926 грн;

працівники, що добувають сиру нафту та природний газ – 15 495 грн;

працівники державного управління і оборони; обов’язкового соціального страхування –13 795 грн.

Найменший розмір заробітної плати зафіксували у працівників охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (6 423 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (5 989 грн) і поштової та кур’єрської діяльності (5 339 грн).

Водночас на Львівщині суттєво зросла заборгованість із виплати зарплат: станом на початок листопада борг становить 166,4 млн грн. Порівняно із жовтнем 2018 року розмір заборгованості збільшився на 79,6 млн грн, або на 91,8%.

«Найбільше заборгували працівникам промислових підприємств – 140,5 млнгрн. За територіальним розподілом найбільші обсяги боргів були у Сокальському районі (63,9 млн грн), Червонограді (57 млн грн) та у Львові (23,7 млн грн)», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у серпні середня номінальна зарплата на Львівщині становила 9 380 грн, а у вересні – 9 645 грн. Тоді як вересневий показник по Україні становив 10 687 грн.