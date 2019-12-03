Поповнення у «Домажирі». У притулок привезли 12-річного ведмедя Мішу

У ведмежому притулку «Домажир» – поповнення. Тиждень тому туди привезли 12-річного ведмедя Мішу. Раніше клишоногий мешкав в притулку диких тварин «Магнат», що на Київщині. Про це у коментарі Львівському порталу розповіла менеджер з маркетингу притулку «Домажир» Ольга Федорів.

12-річного ведмедя врятували місцеві активісти, коли він перебував на мисливській станції, а потім передали на тимчасове утримання у притулок для диких тварин «Магнат», що у Київській області.

«У нас немає багато інформації про колишнє життя ведмедя на цій мисливській станції. Але знаємо, що він використовувався як ведмідь-приманка. У нього є невеличкі проблеми зі здоров’ям. Але вже після наступного ветеринарного огляду ми зможемо більше розповісти про його стан. Зараз він досить добре почувається, вивчає вольєр, гуляє, але з обережністю виходить на вулицю. Ще видно, що він чогось боїться, але вже вчиться довіряти», – розповіла Ольга Федорів.

Загалом у притулку вже мешкає 15 клишоногих. Вони активно готуються до сну, а дехто вже навіть – у сплячці.

«Але от сніг випав і декілька ведмедів все ж таки повиходили із барлогів, бігали по снігу. Але в деяких вже – міцний сон», – зазначає менеджер з маркетингу притулку «Домажир».

Поки ведмеді готуються до сну, працівники притулку готуються до нового сезону. Зокрема, за словами Ольги Федорів, на території йде будівництво, планується створення нових вольєрів, оскільки в 2020 році у притулок планують привезти нових ведмедів.

«У 2020 році є в планах рятування ведмедів. Але звідки саме та як саме це буде відбуватися ще не можемо сказати, бо є багато нюансів. Зараз придумуємо нові місця для проведення часу для сімей з дітьми. Крім цього, плануємо облаштувати нові туристичні стежини, оскільки деякі ведмеді живуть у вольєрах, які дальше від головного входу», – додала вона.

Нагадаємо, востаннє у притулок «Домажир» привозили нових ведмедів у листопаді цього року. Тоді у «Домажир» передали двох бурих 13-річних ведмедів на ім’я Даша та Леля, яких вивільнили із приватного зоопарку.

Зазначимо, ведмежий притулок «Домажир» знаходиться в селі Жорниська за 15 км від Львова. Це унікальний природний екоосвітній простір для порятунку бурих ведмедів. Тут допомагають повноцінно жити клишоногим, яких врятували із цирків, зоопарків та інших подібних закладів.

Львівський портал побував у «Домажирі» і довідався, як притулок зумів стати домівкою для ведмедів. Про це та не тільки читатйте у статті «Ведмежий дім. Життя після циркового пекла».

Нагадаємо, у Львові ще з 2016 року заборонили функціонування будь-яких мобільних цирків і зоопарків. А нещодавно мерія вирішила створити у парку «Знесіння» Центр реабілітації тварин.

Фото: Ярослав Тимчишин