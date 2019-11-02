У «Домажирі» – поповнення. Зі львівського зоопарку у притулок передали двох ведмедів

Нещодавно двох ведмедів вивільнили із приватного зоопарку на Львівщині і передали у притулок «Домажир». Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

Двох бурих 13-річних ведмедів на ім’я Даша та Леля передали у притулок «Домажир», аби забезпечити належні умови утримання, максимально наближені до природних.

«Останні декілька років ведмедиці провели у приватному зоопарку на Львівщині, а відтепер у них розпочнеться нове ведмеже життя», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, ведмежий притулок «Домажир» знаходиться в селі Жорниська за 15 км від Львова. Це унікальний природний екоосвітній простір для порятунку бурих ведмедів. Тут допомагають повноцінно жити клишоногим, яких врятували із цирків, зоопарків та інших подібних закладів.

Львівський портал побував у «Домажирі» і довідався, як притулок зумів стати домівкою для ведмедів. Про це та не тільки читатйте у статті «Ведмежий дім. Життя після циркового пекла».

Нагадаємо, у Львові ще з 2016 року заборонили функціонування будь-яких мобільних цирків і зоопарків. А нещодавно мерія вирішила створити у парку «Знесіння» Центр реабілітації тварин.