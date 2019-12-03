Міська рада Львова просить Зеленського захистити іноземних інвесторів

Виконавчий комітет Львівської міської ради скерує до президента України, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради та генпрокурора звернення, у якому просить стати на захист іноземних інвесторів, зокрема й тих, які мають намір будувати індустріальні парки. Відповідне звернення до центральної влади прийняли під час засідання сьогодні, 3 грудня, передає кореспондент Львівського порталу.

Під час засідання виконавчого комітету міський голова Львова Андрій Садовий вкотре висловився щодо провадження про будівництво індустріального парку у Рясному. Він переконаний, що мерія робила «чесну справу» задля залучення інвестицій та створення нових робочих місць, а всі підозри Спеціальної антикорупційної прокуратури відкидає.

«Я переконаний, що ми переможемо, бо робимо чесну справу і маємо велике бажання, щоб у Львові створювалися нові робочі місця», – сказав Садовий.

Відтак члени виконавчого комітету проголосували за те, аби звернутися до центральної влади з проханням забезпечити справедливі умови для роботи іноземних інвесторів та виступити на захист будівництва індустріальних парків в Україні.

Подаємо текст звернення повністю:

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Нагадаємо, 21 листопада Спеціоналізована антикорупційна прокуратура вручила підозру міському голові Львова Садовому у зловживанні владою у справі індустріального парку в Рясному. Мова йде про незаконний продаж земельної ділянки під будівництво індустріального парку в Рясному.

Прокурори просили суд обрати для Андрія Садового запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 млн грн. Натомість суд призначив трохи більше 1 млн грн застави. Садовий заявив, що подаватиме апеляцію.

Підозру у справі щодо індустріального парку прокурори вручили й в.о. директора департаменту містобудування Львівської міськради Сергію Коровайнику. Взяти його на поруки зголосився заступник міського голови з фінансово-економічних питань Геннадій Васьків. Останній також додав, що попередній розмір застави для Коровайника становить 10 млн грн. Проте суд призначив посадовцю заставу розміром 153 тис. грн.

Зауважимо, що скандал із земельною аферою посадовців Львівської міськради розгорівся після розслідування журналістів Львівського порталу. Яким чином мерія змогла продати ділянку, яка їй не належить, дізнатись про всі деталі цієї справи та переглянути ексклюзивні документи можна за цим посиланням.