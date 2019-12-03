Як зміни клімату впливають на здоров’я

Оксфордський словник оголосив фразою 2019 року вираз «climate emergency» («надзвичайна кліматична ситуація»). Це свідчить про велику затребуваність кліматичної теми в суспільстві. ВООЗ прогнозує, що у майбутньому зміни клімату можуть серйозно впливати на здоров’я. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ, передає Львівський портал.
У період з 2030-го до 2050-го, за оцінкою ВООЗ, глобальна зміна клімату може спричиняти близько 250 000 смертей щороку в усьому світі, зокрема:
- 38 000 смертей серед літніх людей через спеку;
- 48 000 – через діарею;
- 60 000 – через малярію;
- 95 000 – через дитяче недоїдання.
- Часті екстремальні погодні умови можуть призвести до зростання показників травматизму і навіть смертності. Після повеней можливі спалахи інфекційних захворювань, особливо коли частково чи повністю зруйновано інженерні комунікації (системи водопостачання та каналізування).
- Підвищення глобальної температури може негативно вплинути на забезпеченість продовольством. Недостатність харчування, зумовлена, в основному, періодичними посухами, забирає щороку близько 3,5 млн життів. Прогнозують, що до 2090 року кліматичні зміни можуть:
- подвоїти сильні посухи;
- ушестеро збільшити середню тривалість посух;
- призвести до 10–30-кратного збільшення територій, уражених сильною посухою.
- Нестача води, необхідної для дотримання правил гігієни, як і її надлишок через часті дощі, збільшують ризик розвитку діарейних недуг. Вони поширюються через забруднені їжу і воду.
Діарейні хвороби є однією з основних причин дитячої смертності внаслідок інфекційних захворювань – близько 1,8 млн смертей у рік.
- Періоди сильної спеки, особливо в міських районах, які називають «островами тепла», можуть стати причиною зростання захворюваності та смертності, особливо серед літніх людей, що страждають на серцево-судинні або респіраторні захворювання.
Крім періодів сильної спеки, підвищення температури повітря може прискорювати прихід пилкового сезону, коли частішають астматичні напади. Щороку близько 800 000 людей помирає від серцево-судинних і респіраторних захворювань, що спричинені забрудненим повітрям у містах.
- Зміни температури і режиму опадів вплинуть на ареал комах, які є переносниками інфекційних захворювань. Найбільшу загрозу для здоров’я населення становлять малярія і гарячка денге.
Для захисту здоров’я від кліматичних змін необхідно:
- боротися із трансмісивними хворобами;
- забезпечити населення чистою водою і належними санітарними умовами;
- знизити залежність від джерел енергії, що забруднюють навколишнє середовище і завдають шкоди здоров’ю.
Ольга Денисяка