Як зміни клімату впливають на здоров’я

Оксфордський словник оголосив фразою 2019 року вираз «climate emergency» («надзвичайна кліматична ситуація»). Це свідчить про велику затребуваність кліматичної теми в суспільстві. ВООЗ прогнозує, що у майбутньому зміни клімату можуть серйозно впливати на здоров’я. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ, передає Львівський портал.

У період з 2030-го до 2050-го, за оцінкою ВООЗ, глобальна зміна клімату може спричиняти близько 250 000 смертей щороку в усьому світі, зокрема:

38 000 смертей серед літніх людей через спеку;

48 000 – через діарею;

60 000 – через малярію;

95 000 – через дитяче недоїдання.

Часті екстремальні погодні умови можуть призвести до зростання показників травматизму і навіть смертності. Після повеней можливі спалахи інфекційних захворювань, особливо коли частково чи повністю зруйновано інженерні комунікації (системи водопостачання та каналізування). Підвищення глобальної температури може негативно вплинути на забезпеченість продовольством. Недостатність харчування, зумовлена, в основному, періодичними посухами, забирає щороку близько 3,5 млн життів. Прогнозують, що до 2090 року кліматичні зміни можуть:

подвоїти сильні посухи;

ушестеро збільшити середню тривалість посух;

призвести до 10–30-кратного збільшення територій, уражених сильною посухою.

Нестача води, необхідної для дотримання правил гігієни, як і її надлишок через часті дощі, збільшують ризик розвитку діарейних недуг. Вони поширюються через забруднені їжу і воду.

Діарейні хвороби є однією з основних причин дитячої смертності внаслідок інфекційних захворювань – близько 1,8 млн смертей у рік.

Періоди сильної спеки, особливо в міських районах, які називають «островами тепла», можуть стати причиною зростання захворюваності та смертності, особливо серед літніх людей, що страждають на серцево-судинні або респіраторні захворювання.

Крім періодів сильної спеки, підвищення температури повітря може прискорювати прихід пилкового сезону, коли частішають астматичні напади. Щороку близько 800 000 людей помирає від серцево-судинних і респіраторних захворювань, що спричинені забрудненим повітрям у містах.

Зміни температури і режиму опадів вплинуть на ареал комах, які є переносниками інфекційних захворювань. Найбільшу загрозу для здоров’я населення становлять малярія і гарячка денге.

Для захисту здоров’я від кліматичних змін необхідно: