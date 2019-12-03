Депутати Львівської облради зберуться на позачергову сесію щодо бюджету та ОТГ

У четвер, 5 грудня, Львівська обласна рада збереться на позачергову сесію для ухвалення бюджету на 2020 рік. Таке рішення прийняли сьогодні, 3 грудня, під час засідання президії.

Окрім бюджетного питання, затверджуватимуть кошторис видатків на утримання Львівської облради та її виконавчого апарату, а також умови праці голові облради, першому заступнику та заступнику на 2020 рік.

Також обласна рада збирається внести зміни до питання про перспективні плани громад Львівщини.

«На обох пленарних засіданнях ми обговорювали питання, пов’язане з тим, щоб поки в нас ще є повноваження, спрацювати і внести зміни до перспективних планів в питаннях, які в ході децентралізації мають дискусійний характер…», – зазначив голова Львівської облради Олександр Ганущин.

Власне, як він пояснив, мова йде про 7 ОТГ, і сьогодні це питання розглядатимуть на засіданні постійної з питань дорожнього господарства, інфраструктури, регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою, планування території та архітектури.

«Профільна комісія нині заслуховуватиме питання щодо децентралізації, зокрема, щодо тих громад, які вже є утворені після прийняття перспективного плану, які отримали відповідні позитивні висновки. Комісія все це розгляне, думаю, всі вони будуть включені в якості пропозицій змін до формованого перспективного плану і після прийняття відправлені у Кабмін. Мова йде про 7 громад: шість утворених або тих, які мають рішення ЦВК про проведення виборів, ще одна – Сокільники», – зазначив голова облради.

Нагадаємо, 26 листопада мешканці сіл Сокільників, Басівки та Годовиці вийшли на пікет під стіни Львівської ОДА з вимогою створення Сокільницької ОТГ та внесення її в Перспективний план формування територій громад Львівської області.

Також ми повідомляли, що Львівська ОДА розпочала підготовку розпорядження про позитивний висновок для створення Сокільницької ОТГ.

Як відомо, в середині листопада цього року Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроєкт внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання громад». Цими змінами в обласних рад хочуть забрати повноваження затверджувати перспективні плани громад.