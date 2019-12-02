Садовий пообіцяв, що на Катерини трамваї поїдуть до залізничного вокзалу Львова

Вже у суботу, 7 грудня, три трамвайні маршрути №1, №4 та №9 відновлять рух до Головного залізничного вокзалу Львова, а п’ять автобусних маршрутів будуть заїжджати на місця, які призначені спеціально для міських маршруток. Про це сьогодні, 2 грудня, під час брифінгу розповів міський голова Львова Андрій Садовий, передає кореспондент Львівського порталу.

«Я дав кінцеве рішення, що у суботу, на День місцевого самоврядування та на Катерини, трамвай поїде, а автобуси будуть заїжджати на місця, які призначені спеціально для маршруток. До речі, на цю частину, де зупинятимуть маршрутки, зможе заїжджати лише громадський транспорт. Жодна легкова машина сюди не зможе заїжджати. Стосовно другої частини реконструкції площі Двірцевої, то наступного року вона мала б бути відкрита… Перед нами залишиться тільки питання підземного паркінгу», – сказав мер Львова.

Зазначимо, на оновлену частину площі Двірцевої заїжджатимуть три трамвайні маршрути – №1, №4 та №9 та п’ять автобусних маршрутів. А трамвайний маршрут №6 далі курсуватиме до ТЦ «Скриня».

«Плюс в тому, що тут не буде стихійного паркування як це було раніше. Візуально видно, де зупиняються трамваї, а де автобуси. Вже встановлені інформаційні показники, на яких написано, яка маршрутка тут має зупинку. Крім цього, облаштовані п’ять платформ, де передбачаються зупинки для маршруток, а також зупинки для міжнародних автобусів», – повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Андрій Білий.

Загалом на площі облаштовано 4 платформи для висадки і посадки пасажирів трамваїв, 7 платформ для пасажирів автобусів. Вже посаджено 42 саджанці, змонтовано 15 лавок, встановлено 50 дорожніх знаків. Ці роботи продовжуються, кількість дерев і лавок буде більшою. Продовжуються роботи з влаштування фундаментів під монтаж нового фонтану.

Нагадаємо, 29 грудня на площі Двірцевій новою колією тестово проїхав трамвай.

Як повідомляв Львівський портал, раніше у мерії обіцяли відновити рух трамваїв через площу Двірцеву планують на початок грудня 2019 року.

Нагадаємо, реконструкція площі Двірцевої стартувала 1 березня і триватиме протягом двох років, орієнтовно до весни 2021-го. Всі роботи виконує компанія «Онур», яка перемогла у тендері. Вартість оновлення площі перед залізничним вокзалом становить 165,5 млн грн.

За ці кошти тут мають збільшити інфраструктуру громадського транспорту та кількість зупинок, облаштувати нове освітлення і трамвайні колії, встановити фонтан. Як виглядатиме оновлена площа Двірцева, дивіться тут.