На новозбудованій колії біля львівського залізничного вокзалу протестували трамвай

На площі Двірцевій у Львові новою колією тестово проїхав трамвай. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як наголошується, зауважень під час руху трамвая до виконаних робіт не було.

Говорячи про те, коли все-таки до залізничного вокзалу пустять трамваї, міський голова Львова Андрій Садовий зазначив: «Я наполягаю на тому, щоб все до кінця було зроблено, а тоді ми вже відновимо сюди рух трамваїв. На наступний тиждень все буде працювати. Я проти того, щоб поспішати, адже це складний інфраструктурний об’єкт. Загалом підрядники молодці: робота зроблена, трамвайна колія прекрасна, хоч я і маю кілька зауважень. Треба все зробити досконало».

Додамо, на площі Двірцевій уже завершили заміну водогонів, проклали нову телефонну мережу, облаштували платформи для висадки й посадки пасажирів трамваїв, а також платформи для пасажирів автобусів, провели монтаж трамвайної контактної мережі. Тривають роботи з висадки дерев, монтажу камер для фонтану й облаштування благоустрою.

Як повідомляв Львівський портал, раніше у мерії обіцяли відновити рух трамваїв через площу Двірцеву планують на початок грудня 2019 року.

Нагадаємо, реконструкція площі Двірцевої стартувала 1 березня і триватиме протягом двох років, орієнтовно до весни 2021-го. Всі роботи виконує компанія «Онур», яка перемогла у тендері. Вартість оновлення площі перед залізничним вокзалом становить 165,5 млн грн.

За ці кошти тут мають збільшити інфраструктуру громадського транспорту та кількість зупинок, облаштувати нове освітлення і трамвайні колії, встановити фонтан. Як виглядатиме оновлена площа Двірцева, дивіться тут.

Фото: ЛМР