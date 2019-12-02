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Львів’яни просять збудувати нову дорогу, яка з’єднає Сихів із Левандівкою

Наталя Дуляба

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Львівську міську раду просять збудувати нову дорогу, яка з’єднає вул. Луганську, що на Сихові, із вул. Кульпарківською, а згодом – із вул. Городоцькою. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій, передає Львівський портал.

 

Автор петиції Ігор Кульчицький стверджує, що за останні 15 років у Львові не збудували жодної нової вулиці. Натомість місто невпинно росте і, відповідно, збільшується транспортне навантаження.

Відтак львів’янин пропонує у кілька етапів розбудувати вул. Луганську: спершу прокласти нову дорогу від кільця з вул. Стрийською до вул. Княгині Ольги. Потім вул. Княгині Ольги сполучити із вул. Кульпарківською.

«Вже згодом вул. Луганську слід продовжувати на ділянці від вул. Кульпарківської до вулиці Любінської, далі – від вул. Любінської до вул. Городоцької (з елементами багаторівневої розв’язки)», – йдеться у петиції.

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Таким чином нова дорога фактично з’єднає кінець Сихова з Левандівкою, адже пролягатиме через Франківський та Залізничний райони. Втім за вказаним у петиції маршрутом дороги пролягає залізнична колія.

На думку Ігоря Кульчицького, така розбудова вул. Луганської суттєво розвантажить від машин вул. Володимира Великого, Стрийську, Сахарова, Наукову та вул. Героїв Майдану.

Зазначимо, для того, щоб міська рада Львова розглянула цю петицію, потрібно зібрати 500 голосів. Збір підписів триватиме до початку лютого.

Нагадаємо, на Сихові вже заплановане будівництво однієї нової дороги – з вул. Хоткевича до вул. Вернадського. Вона має розвантажити від суцільних заторів просп. Червоної Калини.

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