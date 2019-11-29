Польща надасть п’ять тисяч додаткових дозволів на вантажні перевезення

Українські перевізники додатково отримають 5 000 польських дозволів на вантажні перевезення. Про це інформує пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Як повідомляється, вчора у Львові відбулася зустріч міністрів інфраструктури України та Польщі Владиславом Криклієм та Анджеєм Адамчиком

Головним питанням зустрічі стало питання визначення квоти дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень з Республікою Польща для українських перевізників.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій зазначив, що позиція Української Сторони залишається незмінною – квота дозволів не може бути меншою, ніж 200 000 дозволів. Владислав Криклій зауважив, що й надалі буде відстоювати позицію, що зменшення відповідної квоти дозволів є порушенням статті 136 Угоди про Асоціацію України з ЄС.

25 листопада 2019 року в Києві відбулося засідання Робочої групи ad-hoc з обміну досвідом розподілу дозволів. Під час зустрічі польська сторона помітила та привітала позитивні зміни та налагодження контролю за обігом дозволів. Наразі посилено контроль за обігом дозволів, українська сторона володіє точною інформацію щодо кількості оформлених та повернутих дозволів, встановлено камери відеоспостереження в пунктах видачі дозволів.

Владислав Криклій заявив, що українська сторона цінує діалог та готовність польської сторони поділитися досвідом розподілу дозволів. За результатами зустрічі Робочої групи ad-hoc підготовлено розподіл 10 000 дозволів з попереднього обміну дозволами на 2020 рік, які дійсні для оформлення в 2019 році відповідно до прозорого механізму.

Минулого року квот на перетин кордону було 200 тисяч, а цього їх число зменшили до 160 тисяч. Це обурило вантажних перевізників. Зокрема 6 серпня цього року водії вантажівок перекривали трасу Київ-Чоп через дозволи на перевезення вантажів за кордон, які зараз видають у малих кількостях. 23 вересня далекобійники перекрили два пункти пропуску на Львівщині також через малу кількість дозволів. Також перевізники пікетували і Генеральне консульство Польщі у Львові.

Зазначимо, що 1 листопада Мінінфраструктури повідомляло про те, що Польща дасть на 2019 рік 5 тис. додаткових дозволів. Окрім цього, 10 тис. дозволів на 2020 рік.