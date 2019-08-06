Водії вантажівок перекривали трасу Київ-Чоп на Львівщині

Сьогодні, 6 серпня, близько 10 год. в с. Запитів, що у Кам’янка-Бузькому районі, водії вантажівок перекрили трасу Київ-Чоп. Про це у Facebook інформує координатор спільноти Варта-1 Ігор Зінкевич.

Як повідомляється, водії та власники вантажівок перекривали дорогу через дозволи на перевезення вантажів за кордон, які зараз видають у малих кількостях.

У пресслужбі патрульної поліції у Львівській області повідомили, що станом на 11 год. протестувальники відкрили трасу Київ-Чоп для проїзду транспорту.

Фото: Ігоря Зінкевича