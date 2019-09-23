Далекобійники перекрили два пункти пропуску на Львівщині

Сьогодні, 23 вересня, близько 13:30 далекобійники розпочали страйк у двох пунктах пропуску на Львівщині. Про це йдеться на Telegram-каналі спільноти «Варта-1», передає Львівський портал.
Як йдеться у повідомленні, далекобійники заблокували пункти пропуску «Шегині» та «Краківець». Страйк оголосили через дозволи на перевезення.
Нагадаємо, 6 серпня цього року водії вантажівок перекривали трасу Київ-Чоп також через дозволи на перевезення вантажів за кордон, які зараз видають у малих кількостях.
Фото: «Варта-1»
Відео: Юрій Петрань
Вероніка Рой