Львівщина увійшла в трійку лідерів за рівнем комп’ютеризації лікарень

Станом на листопад в Україні комп’ютеризовано лише 33% спеціалізованих медзакладів. Втім Львівщина потрапила у трійку областей-лідерів – тут необхідною технікою оснащені 56% лікарень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила міністрка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька, передає Львівський портал.

Навесні 2020 року в Україні стартує Програма медичних гарантій. В її межах українці отримають пакет медпослуг, які гарантовано будуть безкоштовними. Власне, для того, щоб ця програма запрацювала повноцінно, потрібно комп’ютеризувати всі медзаклади вторинного і третинного рівнів: лікарні та різні спеціалізовані медустанови.

«Комп’ютеризовано лише 33% спеціалізованих закладів. Області-лідери – Полтавська (66,02%), Чернігівська (56,38%) та Львівська (56,10%) області», – написала Скалецька.

Аутсайдерами за темпами оснащення лікарень комп’ютерною технікою наразі є Київська, Кіровоградська, Хмельницька, Чернівецька та Тернопільська області.

Як розповіли Львівському порталу у пресслужбі Львівської ОДА, на Львівщині є 127 медичних закладів вторинного і третинного рівнів. На закупівлю комп’ютерів для них у бюджеті області передбачили 5 млн грн, тож найближчим часом нову техніку розприділять між медустановами.

Щодо реорганізації, то, за словами очільниці МОЗ, її пройшли 73% українських закладів, що надають спеціалізовану медичну допомогу. Найкраща ситуація – у Полтавській, Вінницькій, Харківській, Одеській та Сумській областях, адже тут показник становить понад 90%.

«Відстають, на жаль, за темпам підготовки до другого етапу медичної реформи такі області як Запорізька та Чернівецька області (всього по 52% закладів автономізовано), та м. Київ (автономізовано лише 12% закладів)», – додала Зоряна Скалецька.

Водночас директорка департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірини Микичак повідомила, на території Львівщини автономізацію пройшли 96% лікарень та спеціалізованих медзакладів.

Зазначимо, автономізація медзакладів – це їхня реорганізація. Вона передбачає перетворення лікарень у некомерційні комунальні підприємства. Наразі лікарні в Україні працюють як бюджетні установи та мають вертикальне управління. Їхні керівники не мають свободи рішень і керуються наказами згори. Перетворення лікарень на комунальні підприємства дозволить розширити права цих медзакладів. Автономізація медзакладів в Україні стартувала наприкінці 2017 року.