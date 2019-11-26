Активісти та медики також вимагають від Мальського звільнити Микичак

Громадська рада при Львівській ОДА, а також медпрацівники, які, за їх словами, звільнені у процесі реорганізації медичних закладів вимагають звільнити керівника департаменту охорони здоров’я Ірину Микичак. Про це вони заявили сьогодні, 26 листопада, під час апаратної наради у Львівській ОДА, передає кореспондент Львівського порталу.

Як наголосила заступник голови Громадської ради при Львівській ОДА з питань охорони здоров’я Зоряна Іванків, з 2017 року по сьогодні у Львівській області закрито багато медичних установ.

«Мова йде про дисипансер у Дрогобичі, стаціонар в Немирові, також було продано приміщення на вул. Лемківській, яке було під фтизіатрією, на Устияновича продано приміщення, яке також належало фтизіатричній службі. Крім цього, 8 районних фтизіопульмонологічних відділень було закрито. Зараз ми маємо схожу ситуацію із 4 закладами – це «Охмадит», психіатрична лікарня «Заклад» та дитячий і дорослих психоневрологічні диспенсери, стосовно яких зараз стоїть питання: чи вони будуть функціонувати, чи вони будуть приєднані шляхом ліквідації», – сказала Зоряна Іванків.

Також вона зазначила, що громада та медики хочуть знати, як буде функціонувати медицина області в майбутньому.

«Ми не знаємо, що буде у 2020 році, як будуть працювати районні лікарні. Таке враження, що медична служба області просто руйнується. Ми хочемо знати, скільки лікарень залишиться, чи будуть працівників медзакладів звільняти, та як взагалі буде функціонувати медицина області в майбутньому. Немає відповіді, натомість відбувається реорганізація медзакладів шляхом ліквідації. Людей ніхто не чує. Тому ми просимо, щоб Ірина Микичак, так як ви запропонували раніше (голова ЛОДА Маркіян Мальський, – ред.), написала заяву на звільнення», – додала Зоряна Іванків.

Своєю чергою, Ірина Ємчик, котра була звідувачем стаціонарного відділення Львівського обласного шкірно-венерологічний диспансеру на вул. Коновальця, 5 та під час апаратної наради виступила від тих людей, котрі звільнені та скорчені в процесі реорганізації медзакладів, повідомила: «Мало було б бути покращення від цієї реорганізації, але якщо приїхати у приміщення на вул. Коновальця, 1 та Коновальця, 5, то можна побачити якому погано стані ці приміщення. Лікарі за свої кошти роблять ремонти, і це при зарплаті у 7 тисяч гривень. Пацієнти отримали пакетом платні послуг, що апріорі вже передбачено, адже люди платять податки. Люди мовчать, бо бояться, вони мають приклади скорочень, інші – отримали зарплати на рівні мінімальної заробітньої платні, відповідно самі звільнилися», – сказала Ірина Ємчик.

Крім цього, вчора Львівський обласний клінічний психоневрологічний диспансер на своїй сторінці у Facebook оприлюднив повідомлення, в якому зазначили, що «колектив, пацієнти та родичі пацієнтів КЗ ЛОР «ЛОКПНД» висловлюють недовіру директору департаменту охорони здоров’я Ірині Володимирівні Микичак. Подальше перебування на посаді директора Ірини Микичак блокує нашу роботу, тримає нас в стані невизначеності, емоційного тиску та напруги. Просимо голову Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського вплинути на ситуацію».

Нагадаємо, на сесійному засідання Львівської облради 19 листопада «Самопоміч», «Свобода» та «Громадянська позиція», зачитали спільне звернення з проханням звільнити зі займаної посади Ірини Микичак, наголосивши, що департамент охорони здоров’я, який вона очолює, займається виключно реорганізацією медичних закладів з метою вивільнення приміщень в привабливих районах.

Згодом голова Львівської облради Олександр Ганущин назвав заяву депутатів про необхідність звільнення Микичак емоційною та потрібною «Самопомочі».