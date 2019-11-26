Львівські митники затримали контрабанду брендового одягу

Напередодні головного розпродажу року, «чорної п’ятниці», митники затримали у Шегинях контрабанду брендового одягу. Про це Львівському порталу повідомили у ДФС Львівщини.

Протягом останньої доби українці двічі намагались незаконно ввезти брендовий чоловічий і жіночий одяг.

В обох випадках громадяни на власних автівках прибули із Польщі у пункт пропуску «Шегині», а для перетину кордону обрали смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». Втім під час огляду транспортних засобів правоохоронці виявили контрабанду.

«У багажному відділенні та в самому салоні їхніх автомобілів працівники митниці виявили новий стильний одяг відомих виробників: PIERRE CARDIN, JOOP, RINGELLA, LIU JO тощо. В одному авто – понад 300 одиниць (спідниці, кофти, штани), а в іншому – близько 200 (куртки, кофти, штани)», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом правоохоронці склали протокол за ст. 471 Митного кодексу України. Весь товар вилучили, його вартість встановлять додатково. Справи митники скерують до суду, який і обиратиме контрабандистам покарання.

Нещодавно Львівський портал публікував підбірку товарів-улюбленців львівських контрабандистів. Детальніше про це читайте тут.

Фото: ДФС