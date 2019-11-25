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Львівська гімнастка здобула дві «бронзи» на міжнародному турнірі в Барселоні

Вероніка Рой

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У суботу, 23 листопада, 16-річна львів’янка Христина Погранична поповнила свою скарбничку нагород черговими трофеями. На міжнародному турнірі «Trofeu de Barcelona 2019»в Барселоні (Іспанія) вона здобула дві бронзові медалі у вправах з булавами та стрічкою.  Про це Львівському порталу повідомили у відділенні НОК у Львівській області.

 

В багатоборстві Христина посіла п’яте місце. А тріумфаторкою турніру стала киянка Влада Нікольченко, яка перемогла у багатоборстві, а також стала найкращою з обручем і стрічкою і виборола два «срібла» – з м’ячем і булавами.

Додамо, що у вересні цього року на чемпіонаті світу з художньої гімнастики в Баку Влада Нікольченко і Христина Погранична в багатоборстві посіли п’яте і дванадцяте місця відповідно, чим забезпечили Україні отримання двох ліцензій на Олімпійські ігри 2020 в Токіо.

Зазначимо, Христина Погранична виборола золоту і чотири срібні медалі на міжнародному турнірі UAE Cup 2019, який відбувався в Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати) з 18 до 20 листопада.

Нагадаємо, Христина Погранична у жовтні минулого року стала срібною призеркою ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор в Буенос – Айресі.

У вересні 2019 року Погранична здобула ліцензію на участь в Олімпійських іграх у Токіо 2020 з художньої гімнастики.

Детальніше про історію успіху юної львівської гімнастки Христини Пограничної читайте у матеріалі матеріалі Львівського порталу «До оміряного Олімпу».

Фото: НОК

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