Львів’яни запалили сотні свічок та помолились за жертв Голодоморів

Сьогодні, 23 листопада, на площі навпроти пам’ятника Тарасові Шевченку львівяни помолились екуменічну панахиду за жертвами Голодоморів 1921–1922, 1932−1933, 1946−1947 років в Україні, та згадали пам’ять загиблих хвилиною мовчання. Згодом долучились до всеукраїнської акції «Запали свічку пам’яті», запаливши свічки і лампадки на площі. Про це Львівському порталу повідомии у пресслужбі Львівської міської ради.

«Сьогодні ми вшановуємо пам’ять заморених Голодом у 1921−22 роках, 1932−33 роках, 1946−47 роках. Ці три Голодомори винищили практично все українське село, весь той генофонд нації, який би мав зробити поступ вперед – до свободи, життя, волі, стояти і боротись за вільну Україну. У селян відібрали все. Ці біси були господарями тоді на українській землі, але той страшний час минув і пам’ять про ці трагічні події описана чорними літерами в українській історії. Сьогодні кожен візьме до рук лампаду, зігріє у своїх руках, запалить свічку, щоб засвідчити, що ми пам’ятаємо, ми будемо живі, будемо боротись за Україні», – сказав Владика Димитрій, Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ.

«В ці листопадові дні мене супроводжує символ колосків. В четвер ми звершували моління біля Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні. Там є такий гарний символ – є колоски. Хтось приніс колоски з нашого збіжжя. Ці Герої віддали життя і за те, щоб ми сьогодні мали що їсти, щоб ми не мали Голодомору. Вони не можуть померти, бо ми про них пам’ятаємо. Прийшли ми, які запалюємо свічки. Ми свідчимо, ми пам’ятаємо, ми дякуємо», – сказав єпископ-помічник Львівської Архиєпархії УГКЦ Преосвященний Владика Володимир (Груца).

Також сьогодні у Львові на площі Ринок відбулась акція – Вуличний ресторан «Непораховані з 1932», а на просп. Чорновола відбулось покладання квітів та запалення лампадок до Пам’ятного знаку жертвам Голодомору та політичних репресій. Також протягом дня у храмах міста відбулись поминальні Служби Божі.

Додамо, що до Дня пам’яті жертв Голодомору, у Львові людям, які пережили Голодомор 1932−1933 років, виплатять одноразову матеріальну допомогу в розмірі 1 тис грн. ЇЇ отримають 106 осіб. Нагадаємо, День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій вшановують в Україні щорічно, у четверту суботу листопада.

Згідно з результатами опитування, яке провела соціологічна група «Рейтинг», 82% громадян вважають, що Голодомор 1932−33 років був геноцидом Українського народу. У порівнянні із минулим роком, дещо зросла кількість тих, хто однозначно погоджується із цим твердженням. У регіональному розрізі спостерігаються такі відмінності: твердження про те, що Голодомор є геноцидом, поділяють 95% жителів Заходу, 87% – Центру, 72% – Півдня та 61% – Сходу. 73% опитаних зазначили, що цього року планують запалювати свічку у День пам’яті жертв Голодомору в пам’ять про загиблих від голоду.