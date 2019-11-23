«Непораховані з 1932»: у центрі Львова приготували страви часів Голодомору

Сьогодні, 23 листопада, у день 86-х роковин Голодомору на площі Ринок відбулась акція – вуличний ресторан «Непораховані з 1932». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Організатори приготували суп із шишок та листя – їжі, яку змушені були їсти українці через злочини радянської влади, і її опісля змогли скуштувати усі охочі. Акцію організували студенти Української академії лідерства.

«Саме такою акцією дуже наглядно і показово ми хочемо донести людям, що їли люди у 1932−33 роках в часи жахливого Голодомору. Ми віримо, що таким чином ми переосмислюємо історію і доводимо, що про такі пам’ятні дати варто не забувати, щоб не повторити їх знову», – зазначила менторка з комунікацій Української академії лідерства Анна Гордійчук.

Подію організували, аби нагадати львів’янам про ті страшні події – геноцид української нації. Адже, за даними Інституту національної пам’яті, від штучного голоду померло від 4,5 до 7 мільйонів осіб. Радянська влада знищувала документи та докази своїх злочинів, тому точну кількість жертв порахувати неможливо. Мільйони українців так і залишились невідомими, безіменними та Непорахованими.

Додамо, що до Дня пам’яті жертв Голодомору, у Львові людям, які пережили Голодомор 1932−1933 років, виплатять одноразову матеріальну допомогу в розмірі 1 тис грн. ЇЇ отримають 106 осіб.

Нагадаємо, День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій вшановують в Україні щорічно, у четверту суботу листопада.

Згідно з результатами опитування, яке провела соціологічна група «Рейтинг», 82% громадян вважають, що Голодомор 1932−33 років був геноцидом Українського народу.

У порівнянні із минулим роком, дещо зросла кількість тих, хто однозначно погоджується із цим твердженням. У регіональному розрізі спостерігаються такі відмінності: твердження про те, що Голодомор є геноцидом, поділяють 95% жителів Заходу, 87% – Центру, 72% – Півдня та 61% – Сходу. 73% опитаних зазначили, що цього року планують запалювати свічку у День пам’яті жертв Голодомору в пам’ять про загиблих від голоду.