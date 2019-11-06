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Львів’яни, які пережили Голодомор, отримають матеріальну допомогу

Ольга Денисяка

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До Дня пам’яті жертв Голодомору, у Львові виплатять одноразову матеріальну допомогу людям, які пережили Голодомор 1932−1933 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради з посиланням на управління соціального захисту ЛМР.

 

Цю допомогу отримають 106 осіб, які мешкають у Львові. Їм виплатять по 1 000 грн. Загальна сума коштів, яку скерують на ці потреби, становить 106 000 грн.

Нагадаємо, День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій вшановують в Україні щорічно, у четверту суботу листопада. За даними істориків, упродовж 1932−1933 років жертвами голоду в Україні, що виник внаслідок адміністративних заходів радянської влади, стали десятки мільйонів невинних людей

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